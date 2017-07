COWI: Trafik-projekt koster 840.000 kroner

Holbækvej ser her meget fredelig ud, men der kører mellem 3.947 og 5.610 biler i døgnet på vejen. Tallet for Kirkevej er 2.069 og for Apotekervej 2.407. Det antal vil beboerne gerne have bragt ned. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Sorø - 19. juli 2017 kl. 14:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Firmaet COWI har nu med baggrund i ønsker fra gruppen »Trygt trafikmiljø på Apotekervej, Holbækvej og Kirkevej« afleveret et projekt-forslag til Sorø Kommune.

Kommunen bad rådgivningsfirmaet om et forslag, efter at gruppen har henvendt sig til forvaltningen og formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard, med ønsket om at få nedbragt såvel antallet af biler som bilernes hastighed i området. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I alt 840.000 kroner, mener COWI, at de trafikale forbedringer for beboerne kan etableres for. Borgergruppen havde et mere vidtgående forslag, men en del af punkterne anbefaler COWI ikke, at kommunen gennemfører.

COWI foreslår, at cykelsti og fortov på Slagelsevej ved ind- og udkørslen til og fra Kirkevej føres igennem, så området fremstår som et lukket beboelsesområde. Det har en anslået pris på 250.000 kroner.

150.000 kroner vil COWI bruge på indsnævring to steder på Holbækvej mellem Albertikrydset og Nyvej. Borgergruppen ville gerne have snævret ind til ét spor, men COWI anbefaler, at to spor bevares. Ifølge vejreglerne bør der ikke etableres indsnævringer til ét spor på veje med mere end 3.000 køretøjer pr. døgn.