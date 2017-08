Entreprenør Denis Granell har fået godkendt sine byggeplaner for Fakta-grunden i Sorø by. Illustration: 2T Arkitekt & Ingeniør

Send til din ven. X Artiklen: Byråd siger ja til højt byggeri på tom grund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd siger ja til højt byggeri på tom grund

Sorø - 24. august 2017 kl. 14:39 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et snævert flertal i Sorøs byråd har nu sikret et endegyldigt ja til et nyt boligbyggeri på Fakta-grunden ved Storgade i Sorø.

Med det politiske nik fra byrådet har entreprenør Denis Granell fra Korsør fået godkendt sit byggeri. Og kommunens forvaltning kan nu gå i gang med at revidere lokalplanen for området, så den bliver tilpasset den kommende bygning. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Denis Granells boligbyggeri på grunden, som han har købt af kommunen, kræver nemlig, at der bliver dispenseret fra den gældende lokalplan. For det første har han fået en byggeret på 2000 kvadratmeter, og for det andet har han også fået mulighed for at bygge i op til 15 meters højde.

Byggeriet har mødt stor modstand undervejs i den politiske behandling af sagen. Både fra byrådsmedlemmer, naboer og Sorø Bevaringsforening.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten stillede et ændringsforslag på byrådsmødet, hvor partierne forsøgte at få opbakning til at justere boligprojektet til områdets traditionelle udtryk og den gældende lokalplan - og altså ikke omvendt.

Ændringsforslaget blev dog forkastet, da Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige var imod forslaget. De godkendte i stedet Denis Granells byggeplaner.

- Vi skal dispensere for at imødekomme bygherren. Jeg ser muligheden for et spændende projekt. Jeg har tiltro til, at det bliver kvalitetsbyggeri. Og der er efterspørgsel på den slags boliger i bymidten, så jeg synes, at man skal gribe muligheden, når den er der, sagde Jens Nygaard (V).

Michael Pihl fra Dansk Folkeparti udtrykte også sin opbakning til projektet.

- Dansk Folkeparti synes, at det er godt med byggeri på grunden. Sagen skal gå videre, for det er et godt projekt. Jeg vil godt anerkende, at bygherren har en økonomi, der skal hænge sammen. Men fremover ser vi gerne, at man forstærker pakhus-udseendet på nye bygninger. Et pakhus kan være rigtig flot, sagde Michael Pihl.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten fastholdt deres modstand mod byggeriet.

Linda Nielsen (SF) opfordrede til at forhandle yderligere med bygherren.

- Det er godt med boliger - men bygningen hører ikke hjemme i Sorø. Man kan jo godt gå i dialog om, hvad der er vigtigt for Sorø. Vi kan ikke fortryde byggeriet om to år. Denis Granell har fået nogle forventninger, da han købte grunden. Men jeg synes godt, at vi kunne forhandle mere med ham, sagde hun.

Pia Hvid (RV) hæftede sig ved den kommende bygnings højde.

- For mig er det højden. Jeg er bange for, at vi får en vej med høje bygninger, og for mig vil det være voldsomt, sagde hun på byrådsmødet.

Jakob Meibom (S) opfordrede til en tidligere dialog med de berørte borgere.

- For mig er det et eksempel på, at borgerne er kommet for sent ind i processen. Dialogen burde ligge på et tidligere tidspunkt. Det er en skam, sagde han.

Birgitte Hansen fra Venstre undlod at stemme i sagen.

- Vi er alle glade for, at der sker noget med Fakta-grunden. Men jeg er egentlig ikke så begejstret for byggeriet. Jeg kan se på høringssvarene, at naboerne måske ikke er blevet hørt, som de skulle. Men jeg sætter min lid til, at man kigger på høringssvarene igen og tager hensyn til dem i den videre proces, sagde Birgitte Hansen.

Der var afbud fra Anne Madsen (S) til byrådsmødet. I stedet deltog Socialdemokratiets stedfortræder Michael Jensen.