Se billedserie Rolf Clausen (V) vil have undersøgt, hvorfor udgifterne til specialundervisning stiger. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Byråd giver 4,9 millioner til specialundervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byråd giver 4,9 millioner til specialundervisning

Sorø - 27. august 2017 kl. 12:42 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4,9 millioner kroner er blevet ekstraordinært bevilget til den kommunale specialundervisning af et flertal i Sorøs byråd. Flertallet består af Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerliges tilsammen 15 mandater.

Millionbeløbet skal delvist dække et underskud på cirka 6,3 millioner kroner på de kommunale skolers 2017-budget for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ifølge Sorø Kommunes embedsmænd er budgettet for 2017 ikke længere realistisk, fordi et massivt fokus på at sikre skolebørn det bedste undervisningstilbud har øget omfanget og kvaliteten af specialundervisningen. Og det er årsagen til, at kommunens seks folkeskoler forventer at have brugt 6,3 millioner kroner mere på specialundervisning end budgetteret, når regnskabsåret er omme.

Tillægsbevillingen på 4,9 millioner kroner til at dække underskuddet skal tages fra kommunens kassebeholdning.

Dertil kommer 1,4 millioner kroner fra skolernes overførsler fra 2016 til 2018, som fremrykkes, så de kan frigives her i 2017. Det beløb dækker blandt andet over penge fra pensionspuljen.

Politikerne vil også forsøge at komme endnu nærmere årsagen til stigningen, forklarede Rolf Clausen (V) på byrådsmødet.

- Det er altid kedeligt, når et budget for et område skrider. Udviklingen er en generel tendens i hele landet. Derfor skal vi have hjælp til at få undersøgt, hvad der sker, og hvad årsagen er til det her, sagde han.

Borgmester Gert Jørgensen (K) forklarede, hvorfor det politiske flertal kun vil forholde sig til 2017 og ikke også de næste par år.

- Vi skal holde et budgetseminar. Vi vil afvente seminaret, inden vi beslutter noget, vi måske ikke har råderummet til, sagde Gert Jørgensen.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod beslutningen. De mener, at folkeskolerne skal tilføres det samlede beløb på 6,3 millioner kroner, så pensionspuljen og skolernes overførsler ikke bliver påvirket.

De tre partier kom faktisk også med deres eget ændringsforslag på byrådsmødet, men det blev forkastet af flertallet. I ændringsforslaget ville partierne give en tillægsbevilling på alle 6,3 millioner kroner og øge de kommende års budgetter for området med 6,3 millioner kroner om året.

Anita Skjoldager Eskildsen (S) kvitterede dog for de ekstra 4,9 millioner kroner i flertallets ændringsforslag.

- Jeg synes, det er godt med ændringsforslaget. Det er en erkendelse. Men vi vil mere end det allerede nu, fordi vi mener, at området er underfinansieret. Når der mangler penge på specialundervisningsområdet, kommer almenområdet også under pres, fordi pengene flyder fra det ene til det andet, sagde hun.

Grethe Kistrup Møller (EL) er tilfreds med, at udviklingen skal undersøges nærmere.

- Det er godt at endevende området. Jeg mener, at vi har stor ulighed og voksende ulighed. Det skaber nogle af de her udfordringer. Jeg er ikke sikker på, at fagcentret vurderer rigtigt. Måske er vi selv med til at producere børnene ved at have fokus på vindere i samfundet. Så vil der også blive skabt tabere, sagde hun på byrådsmødet.