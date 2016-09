Butikstyve fyldte en hel taske

Tre mænd slentrede lørdag eftermiddag klokken 14.10 ind i et supermarked på Apotekervej, hvor de gik i gang med at fylde en sportstaske med varer.

De to mænd flygtede ud af butikken og kørte væk i en bil, mens den tredje først forsøgte at falde i ét med hylderne i butikken.

Da han blev opdaget, forsøgte han også at flygte ud af butikken, men personalet og snarrådige handlende fik stoppet ham. Det viste sig, at tasken indeholdt varer for et ganske højt beløb, og manden blev anholdt, sigtet for butikstyveri og vedtog en bøde på stedet.