Se billedserie Carsten Jensen, kaldet Busser, foran en af de maskiner, som han gennem mange år har kørt Sjælland tyndt med for Falck. Foto: Anders Ole Olsen

»Busser« stopper efter 49 års tjeneste

Sorø - 07. januar 2017

AFSKED: Det kan jeg sgu ikke svare på, lyder det med et grin fra Carsten »Busser« Jensen, 68 år fra Ruds Vedby, på det helt urimelige spørgsmål om, hvor mange udrykninger han har været ude på.

Efter 49 års tjeneste hos Falck i Ruds Vedby og Slagelse skal dette tal tælles i titusinder eller mere.

Kort før nytår valgte han at gå på pension, mens han stadig selv havde mulighed for at træffe beslutningen. Dermed er en æra slut på Falckstationen i Ruds Vedby, hvor han primært har hørt til.

I tidens løb har han både kørt ambulance, brand, redning og kranvogn, men de senere år har han oftest sat sig bag rattet på de store tunge maskiner, som trækker lastbiler og traktorer fri, når de er kørt fast.

Møder mennesker overalt

- Efter så mange år kan jeg knapt køre nogen steder uden at møde folk, som jeg har hjulpet, forklarer han. Blandt andet gik hans aller sidste tur til Brønshøj, hvor han skulle hente en bil. Her mødte han en familie, han havde hjulpet et par år tidligere. De havde dengang haft en god oplevelse, på trods af at deres bil var brudt sammen, og gensynet var derfor også glædeligt. Men som Falckmand kommer man ikke kun ud for glædelige oplevelser:

- Ved mange udrykninger tænker man, at det er noget lort det her. Især når det er børn, der bliver ramt. Det tror jeg aldrig forsvinder fra mit indre blik, siger han.

Men selv ved mere alvorlige ulykker, kommer han med hjælp, derfor glæder folk sig også over at se ham, når han dukker op.

- Det er charmen ved jobbet, at folk altid er glade for at se en, når man kommer, siger Carsten »Busser« Jensen.

Slukkede brande som barn

Han elsker at hjælpe folk med stort og småt, men vigtigst af alt, har han altid elsket uforudsigeligheden af jobbet.

Og sådan har det været allerede fra han var 12-13 år gammel og fik lov til at komme med kranvognen ud på opgaver, og fra han var 15-16 år, da han kom med ud på sine første brandslukningsopgaver, fordi hans far var brandmand.

- Det var jo guf for sådan en knægt. Det var jo fascinerende at rykke ud. Dengang gav de mig en slange i hånden og sagde, at jeg lige kunne slukke dér, forklarer han.

- Man vidste aldrig helt, hvad der ventede en, når man kommer ud. Og det er også den fascination og selvfølgeligt samarbejdet med de gode kolleger, der har drevet mig alle årene efter, siger Carsten »Busser« Jensen.

Farligt job

Alligevel fortryder han ikke, at han har valgt at sige stop. For jobbet har flere gange været lidt for spændende.

- Det er et farligt job, og jeg er blevet påkørt i min vogn, jeg har været tæt på at blive påkørt mens jeg arbejdede ude i kanten af motorvejen, og vi har jo kørt, mens der var is-glat, forklarer han.

Derfor glæder han sig også til at kunne kigge på vejrudsigten, konstatere at vejret er elendigt og derefter selv vælge, om han vil blive inde eller ej.