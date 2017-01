420 (før 420R) betjener ikke længere Dianalund. Sorø Kommune går så småt i gang med at finde ud af, hvordan man løser det samt de varslede ændringer for to andre busruter. Foto Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Busser: Nu skal nye ruter findes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Busser: Nu skal nye ruter findes

Sorø - 05. januar 2017 kl. 06:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rute 420 holdt op med at betjene Dianalund og omegn 18. december, og når vi når til december 2017 vil yderligere to busruter som følge af Region Sjællands besparelser holde op med at køre på visse strækninger - nemlig rute 570 mellem Dianalund og Sorø samt rute 490 mellem Ruds Vedby og Slagelse.

Derfor går Sorø Kommune nu i gang med at undersøge, hvordan borgerne i de berørte områder bedst vil kunne betjenes herefter.

Politikerne i byrådets udvalg for teknik og miljø får på sit møde i næste uge forelagt flere løsningsmuligheder for hver af ruterne. Byrådet skal have truffet en endelig afgørelse inden 1. maj, da Movia skal have trafikbestillingen inden den dato.

For rute 490 er der fremlagt to muligheder. Enten bruger Sorø Kommune 300.000 kr. årligt på at lade ruten fortsætte som hidtil - i et samarbejde med Slagelse og Kalundborg kommuner. Eller også gør Sorø Kommune ingenting og henviser borgerne til at tage toget til Slagelse i stedet.

For rute 570 er der tre mulige løsninger. At den fortsætter som hidtil, hvilket vil koste 300.000 kr. ekstra årligt. At weekendkørsel og den sidste aftentur på hverdage stryges. Eller at der på hverdage stryges en formiddagstur samt den sidste aftenkørsel.

For rute 420 - den, der har gjort mest ondt i Dianalund - er der hele fire valgmuligheder for politikerne:

At den føres tilbage til at forløbe via Dianalund på alle afgange. Her kan der vælges imellem faste minuttal - eller forskubbede tider (da køretiden er mere end en time). Begge løsninger vil koste 1,6 mio. kr. årligt.

At den kun går via Dianalund på tre morgen- og tre eftermiddagsture. Det vil koste 600.000 kr. årligt.

At der i stedet etableres en ny busrute mellem Vedde-Dianalund-Munke Bjergby, så man derfra kan hoppe på bussen 420 i Munke Bjergby. Det vil koste 750.000 kr. årligt plus penge til etablering af vendepladser.

Region Sjælland skal sige god for de valgte løsninger for rute 420 og 570, og Kalundborg Kommune skal også sige god for 570-løsningen.

Dianalund Udviklingsråd har i et høringssvar givet sin mening til kende i en prioriteret ønskeliste:

1. Genindførsel af sløjfen på 420 over Dianalund. Vi er ok med at det bliver timedrift i første omgang

2. Indførsel af Bybus/shuttlebus-løsning i Dianalund som matcher 410 på stationen og 420 i Munkebjergby. Det kunne evt. være

425 i en ny rute, hvor Dianalund sløjfes ind.

3. Koordinering af 570 og 410 afgange/ankomster sammen på Dianalund

Station, så 570 kan fungere som bybus i Dianlund til stationen.