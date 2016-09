Se billedserie Lars Schmidt (DF): - Vi fik det ikke, som vi ville, men det er et skridt på vejen. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Burka-sag endte uden forbud

Sorø - 15. september 2016 kl. 11:21 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke tale om et konkret nedskrevet forbud mod ansigtsdækkende hovedbeklædning for kommunalt ansatte.

Byrådets økonomiudvalg blev i stedet enige om denne formulering:

»Vedtaget at der ikke udstedes et forbud, men at det er kommunens daglige ledelse, som stiller de nødvendige krav til medarbejdernes beklædning, således at kravet til beklædning ses i sammenhæng med den konkrete opgaveløsning«.

Ønsket om et decideret forbud var fremsat af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Men Dansk Folkepartis repræsentant i økonomiudvalget, Lars Schmidt, kan godt forlige sig med den formulering, det blev til:

- Vi har ikke fået det, som vi ville have det, men jeg ser det som et skridt på vejen. Jeg kan godt se det, som de andre i udvalget siger - at vi i kommunen har kompetente ledere, der er i stand til at tage stilling til det på fornuftig vis, siger Lars Schmidt til Dagbladet og Sjællandske.

Han vil derfor ikke begære sagen videre til byrådet, og formand for økonomiudvalget, borgmester Gert Jørgensen (K) har endnu heller ikke modtaget andre begæringer om at få sagen i byrådet.

Borgmesteren erkender, at den formulering, der blev vedtaget i økonomiudvalget, ikke ændrer noget rent praktisk:

- Det er business as usual. Vores ledere er i stand til at træffe beslutningerne. Og der er jo ikke uenighed om, at det ikke er formålstjenligt at have en medarbejder, hvor man kun kan se et par øjne, i f.eks. Borgerservice, i børnehaver eller skoler. Men et decideret forbud vil vi ikke ud i. Det kan også nemt give kommunen en sag på halsen i forhold til konventionerne, siger Gert Jørgensen. til Dagbladet og Sjællandske.

