Budgettet for 2017 kan lægges uden at indregne besparelser

Sorø - 29. august 2016 kl. 15:45 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang i nyere tid kan politikerne i byrådet gå til budgetforhandlinger uden at skulle kigge på besparelser. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det blev klart på det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde, der blev afviklet fredag eftermiddag.

Det tekniske budgetforslag, som er udarbejdet af administrationen og danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger, fremviser et budget i balance og stiller ikke krav om nye besparelser i 2017.

- Det tekniske budgetforslag er et godt udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

- Det er meget positivt, at vi i år ikke skal ud at finde en masse besparelser, men kan fokusere på at drøfte, hvad vi politisk vil prioritere i de kommende år. For det står klart, at hvis vi vil investere i udvikling, så kræver det fortsat nogle fravalg andre steder, sådan er vilkårene. Men det er meget positivt, at vi ikke er bundet op på en bunden spareopgave fra starten.

- Når vi står med et så gunstigt udgangspunkt i år, så skyldes det naturligvis den store indsats der blev gjort af byrådet og kommunens medarbejdere i december 2015 og foråret 2016 for at tilpasse serviceniveauet og sikre en bæredygtig økonomi, fortsætter borgmesteren.

Det tekniske budgetforslag er nu sendt i høring frem til 19. september. Politikernes budgetforhandlinger blev altså indledt i fredag og fortsætter frem til 12. oktober, hvor budgettet for 2017 skal vedtages i byrådssalen.

Gert Jørgensen oplyser, at byrådets likviditetsmål med en gennemsnitlig likviditet på 75 millioner kroner er opnået i budgettet, der også over den kommende fire-årige periode viser en mulighed for at bruge cirka 50 millioner kroner.

Budgetmaterialet kan ses på http://soroe.dk/om-kommunen/budgetforslag-2017.