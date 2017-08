Budgetseminar 25. august

Arbejdet med at lægge budget for Sorø Kommune for 2018 og de følgende år tager sin begyndelse fredag den 25. august. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi har stort set alle ønsker og oplysninger inde og har på fredag et godt overblik over fremtiden. Det eneste, vi ikke når at få svar på, er de lånepuljer, vi søger. De tilsagn, vi kan forvente at få, behøver vi ikke at udnytte, men det er jo rart nok at have den fulde viden om de muligheder, vi i givet fald har. Med hensyn til lånene får vi besked sidst i august.