Budget 2018: Sorø Kommunes økonomi er i balance

Sorø - 30. august 2017

Der er lagt op til en »kontrolleret offensiv« i Sorø Kommunes budget for 2018 og de følgende tre år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Nok er 2017 et valgår, men budgettet for 2018 er ikke i sit udgangspunkt præget af milde gaver eller forskellige anretninger med valgflæsk.

- Nej, mit oplæg er i stedet, at vi skal glæde os over, at Sorø Kommunes økonomi er i balance, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

- For tredje år i træk har vi ikke skullet bruge sommeren til at lave sparekataloger. Vi har en velkørende motor, der kører på alle seks cylindere, og der er benzin nok i tanken.

I budgettet er der lavet en reservation til overførsler på 10 millioner kroner, og dertil kommer, at der er yderligere 3,5 millioner kroner, som politikerne skal prioritere.

- Det er ikke så mange penge, der er tale om, men vi er i forhold til mange andre kommuner i den gunstige situation, at der er orden i økonomien, siger Gert Jørgensen.

- I forhold til den serviceramme, aftalen mellem KL og regeringen lægger over Sorø Kommune, ser det ud til, at vi rammer indeks 100. Det betyder med andre ord, at borgerne får fuld service for den forholdsvis høje skat, de betaler. Det betyder også, at vi ikke overskrider rammen.

- Det er min overbevisning, at ro i økonomien ikke mindst giver tryghed hos det kommunale personale. Det giver de bedste arbejdsbetingelser, og vi kan også notere et fald i sygdomsfraværet på 15 procent. Det kan vi så også se giver et positivt udslag på vikarbudgettet.

Det økonomiske råderum i budgetkæden 2018 til 21 er på 149 millioner kroner. Det skal ifølge målsætningen op på 160 millioner kroner, men det når kommunen formentlig op på, når den får udmeldt sin låneramme. Her forventes nemlig en ramme på 11 millioner kroner.

- I de seneste år har vi haft et råderum på 200 millioner kroner, men nu er vi færdige med Frederiksberg Skole, så vi har ikke længere så store anlægsudgifter, siger Gert Jørgensen.

- Likviditeten er hele vejen igennem sund, og så ligger der en mulighed for at påvirke servicerammen positivt i og med, at børnefødselstallet stiger, og at vi sælger grunde til boligbyggeri - eksempelvis er der nu kun tre grunde tilbage i anden etape af Klokkergårdens udstykning - samt erhvervsjord i Pedersborg. Heldigvis har vi plads til de børn, der kommer til, i daginstitutioner og skoler, så vi får et bedre udbytte af en stigende skatteindtægt, end hvis vi skulle til at udvide.

Selv om befolkningstallet i Sorø Kommune er steget i det seneste år, er det ikke steget så voldsomt som i andre kommuner, og det påvirker økonomien negativt, når den samlede »kage« skal fordeles, da den såkaldte indbyggertalsbrøk for Sorø Kommune er faldet fra 0,513 procent til 0.510 procent.

De anlægsaktiviteter, der er planlagt, er indarbejdet i budgettallene - eksempelvis omfartsvejen i Tersløse, der ventes at slå igennem i 2019 og 2020. Politikerne må til gengæld spekulere lidt på, hvordan de kendte udfordringer skal tackles - eksempelvis har specialundervisningen behov for flere driftsmidler. Der er indkommet mange forslag fra udvalgene til udvidelser, men der er altså grænser for, hvor mange penge der bliver at prioritere.

På økonomiudvalgsmødet 13. september behandler politikerne budgettet. Fristen for høringssvar er sat til 18. september, og 20. september første-behandler byrådet budgettet. 22. september holder byrådet et budgetseminar. 27. september klokken 8.00 er sidste frist for at indsende ændringsforslag. Efter anden-behandlingen i økonomiudvalget 4. oktober er der en ny frist for indsendelse af ændringsforslag 9. oktober klokken 8.00. Derefter kan budgettet anden-behandles og vedtages på byrådsmødet 11. oktober.