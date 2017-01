Brudstykker blev til en hel cd

- Det begyndte egentlig med, at Klaus Strand-Holm fra Klaus & Servants spurgte, om jeg ikke kunne skrive et nummer, fortæller Mikkel Svenning til Dagbladet og Sjællandske:

- Jeg havde nogle brudstykker, som han syntes lød godt. »Kan du skrive den færdig,« spurgte han. Det gjorde jeg så, og det blev til »Juliane«, som Klaus indspillede. »Har du flere,« spurgte han så - og jo så småt kom der et melodistykke, så et til og så videre. Klaus syntes godt om det, og jeg blev da lidt overrasket, da han en dag spurgte: »Var det ikke noget for dig at indspille numrene i eget navn? Jeg skal nok producere.« Den tænkte jeg lidt over, og så sagde jeg ja.