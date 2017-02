Se billedserie Lene og Kim Uldahl har lige haft indbrud i deres hus på Færøvej i Dianalund. Tyven kom ind via terrassedøren til parrets soveværelse. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Brochen fra Anders er uerstattelig

Sorø - 11. februar 2017 kl. 09:18 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De havde en del guldsmykker, som tyven rendte med.

Men det er sådan set ikke det, som Lene Uldahl er mest ked af efter indbruddet i ægteparret hus på Færøvej i Dianalund den 2. februar mellem klokken 17 og 19.30.

- Da vores yngste søn Anders var 10 år gammel, tog han sammen med en kammerat til Roskilde, hvor han for nogle af sine opsparede lommepenge købte en broche til mig. Den brochen var ikke meget værd i penge, men den betød så meget for mig. Den er væk nu, og det gør jeg så ked af det, siger Lene Uldahl, der slet ikke er kommet sig efter det chok, det var at komme hjem til et hus, hvor der havde været ubudne gæster.

- Vi havde været til varmtvandsmotion i Ringsted og lige ovre for at besøge Kims far, og da vi kom hjem og låste os ind, så jeg med det samme, at soveværelsessøren var lukket. Det plejer vi aldrig at gøre. Så synes jeg, at jeg hørte en lyd inde fra soveværelset, men jeg er ikke sikker. Det næste jeg fik øje på, var, at ting fra skuffen i stuen lå og rodede på gulvet, fortæller Lene Uldahl.

Da gik det op for hende, at der havde været indbrud.

Tyven var kommet ind med brækjern via en terrassedør i soveværelset og var rendt med især smykker og ure fra et smykkeskrin og en lille smule kontanter. Intet andet.

Det er 10 dage siden, og ægteparret er stadig påvirket af indbruddet.

Kim Uldahl er chokeret over, at det overhovedet kunne sig gøre at lave indbrud sådan en sen eftermiddag/tidlig aften, hvor der trods alt er en del aktivitet til og fra hjemmene i kvarteret omkring Færøvej.

- Her på vejen er vi rigtig gode til at kigge efter hinandens hus i ferie og også i dagligdagen, når vi ser noget mistænkeligt. Vi bor på en lille lukket sidevej. Jeg havde bare ikke troet, det kunne ske et sted som det her, siger Kim Uldahl, der mistede en del ure ved indbruddet.

Der røg også nogle arvestykker fra Lenes mor, og de kærlighedsringe som ægteparret har udvekslet på bryllupsdagene gennem 41 års ægteskab.

Ægteparret tog for en del år siden billeder af nogle af deres smykker og ure.

Men langt fra af dem alle, og det ærgrer dem nu, hvor effekterne er væk.

- Man tror, man kan huske alt, hvad man har. Men det kan man ikke. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at få foto-dokumenteret alt af værdi. Og få det opdateret når du udvider samlingen, siger Lene og Kim Uldahl.

De har også et andet tip til andre husejere: Få klippet hækken så langt ned, at dine naboer kan holde øje (lidt) med, hvad der foregår omkring dit hus.

