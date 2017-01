Brandmænd nægter fortsat at smide uniformen

Da Sorø Brandmandsforening forleden havde kvartalsspisning, foregik det, som det plejer: Man spiser, hygger - og bærer uniform. Men faktisk er der tale om en klar ulydighed fra brandfolkenes side, for deres ledelse i Vestsjællands Brandvæsen har klart kommunikeret, at de ansatte på stationen i Sorø ikke længere må have paradeuniformen på til festlige/højtidelige lejligheder.

- Vi vil gå langt for at bevare retten til at bære uniformen, for den betyder rigtigt meget for os. Den er ære og stolthed, siger brandfolkenes tillidsmand Peter Nygaard, der selv er deltidsmand ved Vestsjællands Brandvæsen, station Sorø.