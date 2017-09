Se billedserie Sådan kommer byggeriet på Banevej til at se ud.

Brand af 1848 bygger 29 nye lejeboliger på Banevej

Sorø - 06. september 2017

Byggeriet er tegnet af Bertelsen og Scheving fra København og skal opføres af Kopp Sorø A/S. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Brand af 1848 Fond har netop indgået en aftale om at opføre 29 boliger af høj kvalitet på Banevej.

I samarbejde med Arkitekt + Bygherrerådgivningsfirmaet Arkiplus A/S har der været gennemført en konkurrence med tre bydende byggefirmaer, der hver leverede spændende projekter, men projektet fra Kopp Sorø A/S med det københavnske arkitektfirma Bertelsen og Scheving ApS skilte sig positiv ud og vandt konkurrencen.

- Kopp Sorøs projekt er særdeles gennemarbejdet. Det har et arkitektonisk og byggeteknisk højt niveau og har endvidere et helt tydeligt præg af respekt for Sorøs helt særlige kultur og natur. Det har været afgørende for bestyrelsens valg, siger direktør i Brand af 1848 Fond, Willy Christensen.

- Fonden har lagt vægt på, at det nye byggeri i sit arkitektoniske udtryk skal vise respekt for omgivelserne på Banevej, og det skal være et kvalitetsbyggeri, som herudover bygges som lavenergibyggeri efter principperne i lavenergibyggeri klasse 2020. Det er væsentlig for os, at de kommende beboere kommer til at bo i lyse, attraktive og energivenlige boliger med meget lavt energiforbrug.

- Byggeriets arkitektur har gården som typologi, og man fornemmer tydeligt, at arkitekterne fra Bertelsen og Scheving har skabt sig kendskab til området og fanget den lokale atmosfære, fortsætter han.

- Boligerne bliver placeret i en længestruktur, hvor der skabes et indre gårdrum med parklignende karakter, som afgrænses til tre sider og åbner sig mod Sorø Sø mod nordvest.

Projektet består af 29 lejligheder, fordelt på 20 tre-værelseslejligheder og ni fire-værelseslejligheder.

Fondens bestyrelse har lagt vægt på, at lejlighederne enten får egen have eller egen altan, loft til kip hvor dette er muligt, vinduer i facader med lav brøstning og siddenicher ud til det åbne. Selv om byggeriet kun opføres i to etager, bliver der etableret elevator til en del af lejlighederne på 1. sal.

- Projektet har virkelig fine detaljer, og vi forventer, at det er med til at gøre lejlighederne attraktive for beboere i alle aldre, siger Willy Christensen.

- Vi er i fonden meget glade for samarbejdet med Arkiplus A/S som bygherrerådgivere og ikke mindre for, at det er et andet lokalt firma, Kopp Sorø A/S, der kommer til at løfte denne spændende opgave. Med dette kvalitetsbyggeri med en central placering midt mellem Sorø by og station mener vi også at bidrage positivt til Sorøs udvikling på det boligmæssige område.

Det er endnu for tidligt at sige noget om niveauet for husleje, men det ligger fast, at fonden forventer, at byggeriet er indflytningsklart i det tidlige forår 2019.

Interessen for byggeriet er allerede stor, og er man interesseret i en af lejlighederne, kan man fortsat tilkendegive sin interesse ved at skrive til direktør for Brand af 1848 Fond , Willy Christensen, på email wic@stofanet.dk.

Brand af 1848 Fonden er en erhvervsdrivende og almennyttig fond, hvis formål er at drive udlejningsvirksomhed og at yde støtte til kulturelle, almennyttige og humanitære formål.

Fonden har gennem årene uddelt store beløb også i Sorø.

Da myndighedernes krav gjorde, at fondens erhvervsdrift måtte udvides, valgte fonden at sikre formue og fremtidigt afkast til uddelinger ved at opføre og udleje boliger på den attraktivt beliggende grund på Banevej.