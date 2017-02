- Vi vil ikke udnytte de frivillige, siger borgmester Gert Jørgensen. Økonomiudvalget sendte idéen om samskabelse tilbage til forvaltningen igen. Foto: Thomas Olsen

Borgmesteren vil samarbejde - ikke udnytte de frivillige

Sorø - 23. februar 2017 kl. 13:46 Af Bjarne Stenbæk

Økonomiudvalget sendte baggrundsmateriale om samskabelse tilbage til forvaltningen for at få en ny vurdering af indhold og proces. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Samskabelse handler absolut ikke om, at vi skal udnytte frivillig arbejdskraft. Det er heller ikke et skjult kommunalt sparekatalog. Derimod ønsker vi at få beskrevet det gode samarbejde, vi har med foreninger, lokalråd med videre og få kigget på, om der er flere muligheder for, at vi sammen kan skabe noget positivt.

Det siger borgmester Gert Jørgensen.

Han er forundret over, at Sorø Sportsråds formand, Ole Ring, efter sportsrådets generalforsamling angreb samskabelsen så hårdt. Ring har betegnet samskabelse som et »popord for udnyttelse«.

- Ole Ring har om nogen i praksis stået bag samskabelsestanken, siger Gert Jørgensen.

- Det er jo ikke usædvanligt, at Ole Ring har skaffet en del finansiering til forskellige projektet og derefter har henvendt sig til kommunen med ønsket om, at kommunen kom med resten af midlerne.

Grønningen i Sorø, Landsbyfestpladsen i Slaglille-Bjernede og motionsfitness i Stenlille er et par af de eksempler.

- Det er ikke kun på grund af Ole Ring, vi har sendt sagen tilbage til forvaltningen, fortsætter Gert Jørgensen.

- Men hvis det er det indtryk, præsentationen af samskabelsen giver, skal vi nok lige kigge på tingene én gang til. Vi skal dels vurdere indholdet og dels vurdere processen. Det kan godt være, at vi skal begynde med at tale med foreninger og råd og lave en høring, inden vi formulerer baggrunden for samskabelsen.

- Det har aldrig været vores mening, at folk skulle blive sure eller frygte, at de blev udnyttet. Samskabelsen er derimod et udtryk for det gode samarbejde, vi allerede har med foreninger, råd og aktører i lokalområderne og et ønske om at se, om vi kan brede det ud og få endnu mere positivt ud af det, siger Gert Jørgensen.