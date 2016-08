Gert Jørgensen tror ikke, at Sorø lige nu kan hente store gevinster via konkurrence om de offentlige opgaver, men han er tilfreds med, at DI er med til at holde kommunerne til ilden. Foto: Thomas Olsen

Borgmesteren er skeptisk over for konkurrence-forslag

Sorø - 27. august 2016 kl. 09:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er glade for, at Dansk Industri kommer med idéer til, hvordan vi i kommunerne kan effektivisere vores organisation, så vi anvender borgernes penge optimalt, men lige i dette tilfælde mener jeg ikke, at der er så meget for Sorø Kommune at hente.

Det siger borgmester Gert Jørgensen til DAGBLADET og Sjællandske som reaktion på, at alle politikere i landets kommuner op til de kommende budget-forhandlinger modtager et brev fra Dansk Industri (DI). I brevet fortæller DI, hvor meget man skønner, at den enkelte kommune kan vinde på at »konkurrence-udsætte« offentlige opgaver. Ikke bare opgaver, der efterfølgende fører til, at en privat virksomhed får opgaven, men også opgaver, hvor kommunen for at vinde konkurrencen om udbuddet må effektivisere mest muligt.

- Beregningerne viser, at vi i Sorø Kommune vil kunne hente en gevinst på mellem 8 og 13 millioner kroner, siger borgmesteren.

- Men jeg mener ikke, at den beregning er holdbar i Sorø Kommunes tilfælde. Vi har netop taget gevinster hjem ved at gøre det, DI foreslår. Omvendt har vi også haft en enkelt dårlig oplevelse.

DI peger især på vejene, rengøring og ældrepleje.

På vejområdet har Sorø Kommune lavet aftale om vedligeholdelse med NCC. Vej & Park-afdelingen har kommunen haft i udbud. Her fik man et billigere tilbud, men kommunen valgte i stedet at skære to procent af Vej & Parks budget og blev konkurrencedygtig. Det firma, der afgav det billigere tilbud, er senere gået konkurs.

På rengøringen henviser DI til et eksempel fra en anden kommune, hvor et privat rengøringsfirma har vundet et udbud. Men det er det firma, Sorø Kommune selv har haft aftale med, og den aftale måtte opsiges, fordi firmaet ikke var i stand til at levere den kvalitet, der var aftalt.

Driften af plejecentre ønsker Sorø Kommune ikke at udbyde.

- Vi er nødt til at forholde os professionelt til de forslag, vi får ind, og når det handler om driften af plejecentre, må vi som kommune kunne garantere en kontinuitet, siger borgmesteren.

- Vi har set et par meget uheldige eksempler på, at private firmaer går konkurs, og så står kommunen med et plejecenter, der populært sagt er ude af drift, og hvor opgaven at få det til at køre igen er meget tung. Det kan vi ikke leve med.