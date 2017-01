Det er blevet væsentligt dyrere at tage toget fra Sorø til København. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester ærgrer sig over prishop på kollektiv trafik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester ærgrer sig over prishop på kollektiv trafik

Sorø - 18. januar 2017 kl. 12:49 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er blevet meget dyrere at være lejlighedspendler mellem Sorø og København - også for de unge mellem 16 og 25 år.

Læs også: Stor prisstigning for pensionister

DSB, Metroselskabet og Movia har gennemført en af de største reformer af priserne i kollektiv transport på Sjælland, og for mange borgere i Sorø - og dem der skal besøge borgerne i Sorø - er det blevet en dyr fornøjelse.

Hvis man ikke er fast daglig pendler mellem Sorø og hovedstaden, har man typisk benyttet sig af elektronisk 10 turs klippekort på strækningen. Sådan et kostede i sidste uge 750 kroner for 10 klip. Det koster nu 990 kroner. Altså en prisstigning på 32 procent.

Har man et rejsekort, slipper man nu med 91 kroner pr. tur - eller 73 kroner hvis det er uden for myldretiden.

Borgmester Gert Jørgensen er tilfreds med, at man omsider har fået etableret en prisreform, for den gør det nemmere for kunderne at gennemskue priserne på Sjælland.

Han kan også godt se, at det er rimeligt, at rabatten især kommer dem til gode - jobpendlerne - som er dem, der flittigst benytter den kollektive trafik.

Men han er ærgerlig over, at prisstigningerne kan betyde, at flere tager bilen, når de skal i teatret eller på besøg hos familien i København.

- Hvis man vil gøre det attraktivt at bo og arbejde uden for København, så er det uheldigt, at priserne stiger så voldsomt, mener Gert Jørgensen, der vil appellere til folketingspolitikerne.

- De siger, at de vil gøre noget for byerne uden for hovedstaden. Infrastruktur er nøglen til vækst i en kommune som Sorø, så hvis de vil gøre det attraktivt at bo her, må vi også vise det, siger Sorøs borgmester.

Også mange unge mennesker bliver ramt af store prisstigninger.

Det er blevet markant dyrere for de 16-25 årige, der er flyttet fra Sorø, at komme hjem på besøg til forældrene.

Der er nemlig også lavet om på konceptet for Ungdomskort. Før kunne man købe billige ungdomsbilletter til rejser på Sjælland, men nu gælder ungdomsbilletterne kun rejser mellem forskellige takstområder, så man skal krydse Storebælt for at opnå rabat.

Det skriver DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

relaterede artikler

Overblik: Hikkende start for nye sjællandske billettakster 17. januar 2017 kl. 14:54

Kontrollører frygter bødefejl efter nye takster 14. januar 2017 kl. 12:00