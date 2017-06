Sorø Kommune har kendt til rockernes lejemål et stykke tid, og politiet har patruljeret flere gange i døgnet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgmester: Rockerne skal ud

Sorø - 29. juni 2017 kl. 12:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Gert Jørgensen (K) er klar i mælet, når det handler om rockergruppen Gremium, der har slået sig ned i et lejet parcelhus i Lårup. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Lovgivningen giver kommunerne nogle handlemuligheder. En væsentlig baggrund for at gribe ind er, at aktiviteten skal være utryghedsskabende - det er den nu. Derfor kan jeg også sige, at vi vil ikke acceptere den slags i Sorø Kommune, så vi vil tage alle midler i brug for at få sat rockergruppen ud, siger han.

- Skudepisoden i Lårup er dybt beklagelig og helt uacceptabel.

- Vi har et stykke tid været klar over, at et hus på Lårupvej var lejet ud til en gruppe med relationer til rockermiljøet, fortsætter borgmesteren.

- Politiet har i en periode ført et skærpet tilsyn med huset og har patruljeret forbi flere gange i døgnet for at holde øje med, hvad der foregik. Men politiet har naturligvis ikke kunnet være til stede i alle døgnets 24 timer.

