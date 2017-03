Borgmester Gert Jørgensen (K) ser ikke mulighed for et kommunalt samarbejde med gruppen »Sons of Odin«, der gerne vil etablere sig i Dianalund. Foto: Thomas Olsen

Borgmester: Nej tak til samarbejde med værn

Sorø - 03. marts 2017 kl. 06:04 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gert Jørgensen (K) ærgrer sig over, at et roligt og velfungerende lokalsamfund fremstilles som et uro-område, hvor tingene er løbet myndighederne af hænde. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Borgerværnet Sons of Odin vil gerne samarbejde med Sorø Kommune, men det samarbejde er skrinlagt, allerede inden det for alvor er kommet på bordet.

- Vi agter ikke fra Sorø Kommune side at deltage i noget møde med Sons of Odin, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Der er ganske enkelt ikke noget behov for et borgerværn i Dianalund. Tværtimod ærgrer jeg mig over, at et trygt og godt lokalsamfund, der er i rigtig fin udvikling, fremstilles som et område, der er plaget af kriminalitet og uro. Jeg har netop forhørt mig hos både ordens- og kriminalpoliti, og der er intet, der peger i den retning.

- Heller ikke i Sorø Kommunes SSP-arbejde eller i andre kommunale instanser er der noget som helst, der understøtter den fremstilling, fortsætter han.

- Og det kan godt være, at der ikke umiddelbart er noget ulovligt i Sons of Odins patruljering, men jeg er bekymret over, at en gruppe mennesker kommer udefra og vil skabe tryghed i et område, hvor de meget let reelt i stedet kommer til at skabe utryghed med deres fremfærd. Det burde give folkene bag initiativet stof til eftertanke.

Borgmesteren siger, at kommunen derimod gerne i samarbejde med DUR i Dianalund vil formidle, at der kan holdes et borgermøde med politiet.

- Det kan godt være, at vi skal have afstemt nogle forventninger eksempelvis i forhold til, hvornår politiet dukker op, hvis der har været begået et indbrud, siger han videre.

- Vi vil også gerne som myndigheder have information om, hvis der er borgere, der føler sig utrygge. Så må vi sætte konkret ind. Men der er altså ikke en stigning i kriminaliteten i Dianalund. Hvis du ser det i forhold til for nogle år tilbage, er der faktisk tale om et fald.

Borgmesteren fortæller, at politiet i februar har lagt ekstra patruljering ind i Dianalund - men det gav ingen anledning til at tro, at der skulle være særlige problemer i Dianalund.

I trådene på Facebook har der været røster fremme om, at der sker en del i Dianalund, der ikke bliver anmeldt.

- Det har jeg svært ved at tro, men jeg kan da kun opfordre folk til at anmelde det, hvis de er udsat for noget kriminelt, siger Gert Jørgensen.

- At tage sig af kriminalitet er en politi-opgave.

