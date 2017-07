Borgmester Gert Jørgensen (K) vil rette op på halfordelingen hurtigst muligt. Foto: Thomas Olsen

Borgmester: - Halfordelingen skal rettes op

Sorø - 15. juli 2017 kl. 09:09 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste dage har timefordelingen i Sorøhallen i den kommende sæson 2017/2018 fået meget opmærksomhed.

Først blev timefordelingen kritiseret af to idrætsforeninger. Og så kom det frem, at der er fejl i materialet fra en ekstern konsulent, der ellers skulle belyse og sammenligne de to foreningers haltimer. Sagen har fået dele af kultur- og fritidsudvalget til at efterspørge en ny timefordeling inden sæsonstart.

Samme holdning udtrykker borgmester Gert Jørgensen (K) over for DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg kan forstå, at materialet er behæftet med fejl. I Sorø Kommune skal vi ikke basere vores halfordeling på fejl. Derfor skal der rettes op på det. Men det er ikke det samme som, at vi nødvendigvis kan tilfredsstille alles ønsker, siger Gert Jørgensen.

- Det er selvfølgelig meget uheldigt, og det skal jeg som den øverste ansvarlige beklage, siger han.

Han bemærker samtidig, at sommerferien er en udfordring for situationen.

- Det skal rettes op så hurtigt som muligt. Men vi skal have respekt for, at folk holder ferie. Men derfor kan vi godt sige, at her er noget, der skal kigges nærmere på, siger borgmesteren.

Man kan ikke undgå, at der også fremover kan ske fejl, lyder det fra Gert Jørgensen.

- Vi vil gøre alt for at sikre, at vi undgår at lave fejl. Men alle mennesker kan begå fejl, og det kan vi ikke undgå, siger Gert Jørgensen.

Han mener, at den politiske debat om selve halkapaciteten og fordelingen af haltider skal tages i kultur- og fritidsudvalget.

- Hvis alle ønsker de samme tider, så må vi kigge på de overordnede retningslinjer for fordeling af timerne, og gennemgå med en tættekam om de bliver overholdt. Der har været snak om breddeidræt og eliteidræt, og jeg vil gerne have plads til det hele, siger Gert Jørgensen.

