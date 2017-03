Dianalund Borgerværn er nedlagt. I stedet vil Sons of Odin indimellem været at finde på patrulje om aftenen. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Borgerværn bakker op om Sons of Odin

Sorø - 01. marts 2017 kl. 12:54 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke længere noget, som hedder Dianalund Borgerværn. Gruppen, der blev etableret i oktober 2016 for at sikre ro i aften- og nattetimerne i Dianalund, er blevet nedlagt. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Stifteren af borgerværnet, Ulrik Henningsen, tog beslutningen i den sidste uge af 2016, efter at han via Facebook havde efterlyst frivillige til at patruljere i bymidten i juledagene og omkring nytår.

- Men opbakningen fra borgerne var ikke særlig stor, og så besluttede jeg at trække mig ud af det, fortæller Ulrik Henningsen.

En gruppe i borgerværnet besluttede dog at køre videre nogle uger inde i det nye år. Men nu er Dianalund Borgerværn helt nedlagt.

Til gengæld har Sons of Odin besluttet at komme på besøg i Dianalund en gang imellem.

Et initiativ som Ulrik Henningsen bakker op om.

- Det er et godt initiativ med det samme formål som borgerværnet. Der er slet ikke tale om hverken nynazister eller racister, som nogle gør dem til. De gør en masse gode ting. Blandt andet velgørenhed i Danmark og i udlandet, mener Ulrik Henningsen.

Man kommer dog ikke til at se Ulrik Henningsen som aktiv på gadeplan i Dianalund sammen med Sons of Odin.

- Jeg trækker mig lidt tilbage lige nu. Det var turbulent for mig i arbejdet med det gamle borgerværn, så jeg holder lav profil, siger han. I øvrigt synes han, at Facebook-gruppen bør kalde sig »Sons of Odin Vestsjælland« i stedet for at nævne kun Dianalund.

Men Ulrik Henningsen er glad for, at der er fokus på at gøre Dianalund til en tryggere by.

- Man kan ikke bare feje problemerne ind under gulvtæppet. Man må tage fat i dem, for de er her, vurderer han.

Han er ked af og ærgerlig over, at blandt andet en landsdækkende tv-udsendelse om borgernes egne initiativer for at skabe tryghed, kom til at udstille Dianalund »på den virkelig skidt måde«.

- Det har aldrig været Dianalund Borgerværns formål at udstille vores by på den måde. Det blev blæst op af medierne, lyder det fra Ulrik Henningsen.

