Borgergæld på 25,4 mio. kr.

Hvis alle var i stand til at betale kommunen, hvad de skylder, ville der være godt 25 mio. kr. mere i kassen. Foto: Simon Hansen

Sorø - 22. februar 2017

Sorø Kommune kunne være 25,4 mio. kr. rigere, hvis alle hostede op med de penge, de skylder kommunen.

Men det gør alle ikke. Og gælden til kommunen er blevet større i løbet af det seneste år. Ved udgangen af 2015 havde kommunen 23,7 mio. kr. til gode - og det beløb steg altså til 25,4 mio. kr. i løbet af 2016. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

En af årsagerne har været Skats problemer med inddrivelsessystemet EFI. Det var så behæftet med fejl, at Skat i september 2015 besluttede sig for at suspendere det og i stedet inddrive på »gammeldags« facon, hvilket har betydet inddrivelser i langt mindre omfang.

Hvor Skat før på et almindeligt år typisk ville kunne inddrive fire-fem mio. kr., blev det i 2016 kun til to mio. kr.

Og det lave niveau må forventes at fortsætte også i 2017, gør den kommunale forvaltning opmærksom på, og derfor er det højst sandsynligt, at Sorø Kommune ved dette års udgang vil have endnu flere penge til gode hos dårligt betalende borgere.

Sorø Kommune gør ellers også, hvad den kan for at hente penge hjem. Økonomiudvalget har bemyndiget forvaltningen til at indgå frivillige aftaler om tilbagebetaling af gæld. Først når det er konstateret, at det ikke kan lykkes ved frivillighed, bliver sagerne sendt videre til Skat.

Forvaltningens mange telefonsamtaler med skyldnerne har således været medvirkende til, at den samlede gæld kun er steget med 1,7 mio. kr., selv om Skat har inddrevet ca. 2,2 mio. kr. mindre end foregående år.

Størstedelen af borgernes gæld til kommunen skyldes manglende tilbagebetaling af uberettiget kontanthjælp. Den del udgjorde i 2016 alene godt 12 mio. kr. - og det er to mio. kr. mere end året før.

Næststørste post er en blanding af øvrige ydelser - som f.eks. pension, børnetilskud, madservice - der skulle have været betalt. Den del udgør lige knap fem mio. kr.

Herefter følger gæld på boligindskudslån på godt to mio. kr., manglende betaling for sfo/daginstitution på godt 1,7 mio. kr. og diverse andre gældsposter.

I de fleste tilfælde er gælden svagt stigende, men der er dog en enkelt markant undtagelse. Nemlig ejendomsskatten. Gælden her udgjorde i 2016 godt 1,7 mio. kr., men det er faktisk godt 440.000 kr. mindre end året før. På dette område har den kommunale forvaltning haft travlt med at ringe skyldnerne op for at få dem til at betale. Og det har virket.

Og fremover vil det måske blive til mere. Ifølge en helt ny lov har regeringen nemlig her pr. 2. februar overdraget inddrivelsen af ejendomsskatter til kommunerne. Det kan bl.a. ske med udlæg foretaget i fast ejendom eller modregning i overskydende skat.