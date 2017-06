Bondegård byttet ud med banken

- Det var kun for at opdage, at det første år handlede det om at lave kaffe, købe mad til den lange torsdag, »tutte« mønter, stemple checkhæfter, åbne bokse for kunder og brygge kaffe, fortæller fødselaren - men hun blev alligevel i pengeverdenen.

- Jeg har gode kolleger, og jeg synes, at vi lykkes med at levere gode oplevelser til vore kunder. Vi kan også lide at tænke lidt anderledes. Vi har vore koncepter, og nogle af dem skal følges til punkt og prikke, men vi forsøger selv at sætte lidt kolorit på hverdagen. Vi vil gerne være byens bedste bank og forsøger at møde kunderne i øjenhøjde. Heldigvis oplever vi, at kunder ind i mellem stikker hovedet ind for bare lige at få en snak. Det er vi glade for.