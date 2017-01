Niels Roth har indsendt klagen over, at Sorø Boligselskab fortsatte med at udarbejde store renoveringsprojekter i afdeling 2 og 7, selv om beboerne havde sagt nej tak - samt at beboerne aldrig er blevet taget med på råd. Foto: Bjarne Stenbæk

Boligselskabet opgiver stort renoveringsprojekt

Et storstilet renoveringsprojekt af afdeling 2 og afdeling 7 - Lillemarken og Østervang - blev i november 2015 droppet af Sorø Boligselskab, efter at lejerne igen havde sagt nej tak til projektet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Og helt ærligt mener vi ikke, at der er behov for elevatorer på Lillemarksvej og i Østervang. Der er jo ikke tale om højhus-byggeri.

Niels Roth mener, at Sorø Kommune som tilsynsmyndighed burde have grebet ind.

- Repræsentanter for kommunen har været med hele vejen igennem. De har også oplevet, at beboerne har sagt nej tak til renoveringen, siger han.

- Derfor synes jeg, det er underligt, at tilsynet ikke har bedt selskabet om at stoppe planerne - eller i hvert fald har bedt selskabet om at spørge beboerne om, hvad de vil være med til, før man sætter arkitekter og ingeniører i gang. For selvfølgelig kræver også vore boliger renovering og forbedring ind i mellem, og selvfølgelig betyder det, at huslejen stiger - men det er vigtigt, at sådan en renoveringsplan lægges i samarbejde med beboerne.