Der er store udsving i prognosen, og politikere og embedsmænd kan tage tallene med, når der planlægges, men de skal tages med et vist forbehold. Foto: Allan Nørregaard

Børne-prognose giver anledning til forvirring

Sorø - 20. maj 2017 kl. 09:05 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udviklingen kan give problemer med kapaciteten i skolerne og børnepasningen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Egentlig skulle prognosen for børne- og elevtallet i Sorø Kommune 2017-24 være et godt styrings-værktøj, men politikerene i børn og undervisningsudvalget kiggede nu alligevel på tallene med en vis skepsis, da de blev forelagt på udvalgsmødet forleden.

- Vi forsøger at bruge prognoserne til at styre efter, men nogle af tallene ser lidt pudsige ud, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V).

For eksempel kan det være vanskeligt at forstå, at antallet af 3-5 årige i Frederiksberg skoledistrikt falder med 2.8 procent over de syv år, og antallet af 6-15 årige i samme periode falder med 9,1 procent samtidig med, at der sker en ganske voldsom udbygning i området.

- Men embedsmændene siger, at der er taget højde for det hele, siger Rolf Clausen.

- Man skal dog altid passe på med statistik. Jeg kan da huske for år tilbage, hvor vi fik en uventet og ret voldsom vækst. Vi udvidede og udvidede på pasningsområdet, men kunne ikke følge med. Den vækst havde prognoserne ikke forudset.

Men tallene fortæller, at der i Sorø Kommune over de kommende syv år bliver 8,9 procent flere 0-2 årige. For de 3-5 årige bliver stigningen på 7,4 procent, mens antallet af 6-15 årige falder drastisk - med 11,8 procent.

Der er meget store udsving inden for hver kategori. I Ruds Vedby skoledistrikt ventes antallet af 0-2 årige at falde med 20 procent. Her er der fald hele vejen - de 3-5 årige viser minus 11,9 procent, mens de 6-15 årige bliver 5,1 procent færre. Her viser den ældste aldersgruppe det mindste fald i kommunen.

I Frederiksberg skoledistrikt stiger antallet af 0-2 årige med 4,8 procent.

I Pedersborg skoledistrikt ventes en stigning i antallet af 0-2 årige på 21,3 procent. Der bliver 4,5 procent flere 3-5 årige, mens antallet af 6-15 årige falder med 17,7 procent.

Sorø skoledistrikt har stigninger på 12 procent (0-2 årige) og 13,1 procent (3-5 årige) - antallet af 6-15 årige falder til gengæld med 13,7 procent.

For Dianalund skoledistrikt viser prognosen stigninger på 6,9 procent (0-2 årige) og 10,6 procent (3-5 årige). Her bliver der 7,1 procent færre 6-15 årige.

Endelige viser Stenlille store stigninger for de 0-2 og 3-5 årige - henholdsvis 17 procent og 21,5 procent - mens de 6-15 årige bliver 14,8 procent færre.

Børnetallet påvirker ikke bare de politiske beslutninger om, hvor kapaciteten i børnepasning og på skoler eventuelt skal øges eller reduceres. Tallet påvirker også resurse-tildelingen. Derfor kan tallene have en betydning for planlægningen, men som også udvalgsformanden antyder, skal tallene absolut tages med et gran salt.

Børn og undervisningsudvalget tog tallene til efterretning.