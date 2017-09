Se billedserie Annemarie Hansen holder af dialogen med børnene. Både dem der er nemme at motivere til læsning, og dem der skal have hjælp til at hitte læselysten. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Børn og bøger har fyldt det meste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn og bøger har fyldt det meste

Sorø - 16. september 2017 kl. 10:58 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem 41 år har Annemarie Hansen smittet børn i alle aldre med den glæde, hun selv har for bøger. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er ting her i tilværelsen, som man ganske enkelt ikke kan forberede sig på. Man må tackle det bedst muligt, når man står midt i det.

Sådan har børnebibliotekar Annemarie Hansen det med at gå pension. Noget der bliver super aktuelt for hende, når hun den 29. september forlader jobbet på Sorø Bibliotek.

- Jeg kan ærlig talt ikke rigtig forholde mig til det, de kalder »den tredje alder«. Jeg tror, det er lige som, når man får børn: Man kan få en masse tip og lytte til historier fra andre forældre, men man finder først rigtig ud af det, når man står i det. Så jeg tager det ret roligt og ser, hvad der sker, siger Annemarie Hansen, der dog ved, at hun kommer til at savne kollegerne og brugerne. Især børnene.

Den uro - andre vil kalde det kaos - som der ofte er omkring en stor gruppe af glade børn, er Annemarie blevet afhængig af.

- Jeg tænker, at jeg som pensionist må ud og skaffe mig noget uro et andet sted fra. Jeg er sikker på, at mit lille barnebarn på halvandet år kan bidrage til det, siger Annemarie Hansen, der ellers har planer om at vandre lidt mere, rejse meget mere og bruge tid på kulturoplevelser over hele Danmark.

Annemarie Hansen blev uddannet bibliotekar i 1975 og begyndte sin karriere med et vikariat i Frederikshavn.

I 1976 rykkede hun til Sorø Bibliotek - også i et vikariat. Men der blev hurtigt en fast fuldtidsstilling på biblioteket, og Annemarie fik jobbet. Dengang var hun halvdelen af sin arbejdstid på voksenbiblioteket og den anden halvdel på børnebiblioteket.

Det var på det tidspunkt, hun fandt ud af, at det der med børn og bøger var udfordrende, givende og spændende.

I 41 år har denne kombination givet Annemarie Hansen julelys i øjnene - hele året.

De meget læseglade børn har hun givet vejledning i nye læseoplevelser.

Dem, der var forbeholdne og med modstand og som blev tvunget med på biblioteket af bekymrede forældre, tackler hun også.

- Jeg taler med mange børn, der ikke synes, at bøger er fantastiske, men de skal jo lære at læse. Når vi har en samtale, og det fører til, at jeg finder en bog, som passer godt til det barn, så rykker det, siger Annemarie Hansen, der ikke er nået at blive træt af andre menneskers børn.

- Man kan jo ikke generalisere om børn. Men hvis jeg gør det alligevel og skal sige noget om forskellen på børn for 41 år siden og nu, så er det, at børn er blevet dygtige til at sige deres ærlige mening uden af være uhøflige. Det kan jeg godt lide, siger Annemarie Hansen, der kan se tilbage på mange fantastiske timer på Sorø Bibliotek og med forberedelse af aktiviteter, der vedrører børn fra hele kommunen.

- Slaraffenland er et projekt, der fungerer så godt, fordi børnene selv er med til at skabe det, mener bibliotekaren.

Til gengæld er hun ked af, at man valgte at droppe Bogbussen, som kørte rundt i alle hjørner af den gamle Sorø Kommune.

- Med Bogbussen nåede vi ud til nogle børn, som ikke ellers kommer på biblioteket. Det ærgrer mig, at den mulighed ikke er der længere, siger Annemarie Hansen, der - naturligvis - altid har en bog liggende på natbordet. Sådan en af rigtig papir.

- Jeg læser avis på min iPad, men når det gælder bøger, vil jeg gerne mærke dem mellem hænderne, siger hun.

Den 29. september har børnebibliotekar Annemarie Hansen sidste arbejdsdag på Sorø Bibliotek.

Hvis du har lyst til at sige farvel, så er hun der fra klokken 12 til 15. Biblioteket byder på en kop kaffe, juice og slik denne dag.