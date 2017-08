Se billedserie Linda Nielsen (SF) mener, at økonomiudvalget skulle have drøftet personalepolitik på baggrund af sagen fra Blomstergården i Dianalund. Foto: Hans Jørgen Johansen

Blomstergården: S og SF vil tale om personalepolitikken

Sorø - 19. august 2017 kl. 06:06 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i økonomiudvalget var splittede med tre mod to, da de tog stilling til sagen om Blomstergården.

Sagen handler om en families utilfredshed med den behandling, som deres demente familiemedlem har fået som beboer på plejecentret Blomstergården i Dianalund. Det førte til, at familien gennem flere måneder overvågede personalets adfærd på Blomstergården.

Det er familien blevet politianmeldt for, og to kommunalt ansatte er blevet afskediget som en konskvens af sagen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Linda Nielsen fra SF og Preben Lund fra Socialdemokratiet rejste sagen i økonomiudvalget for at få en debat om de forskellige aspekter i sagen og eventuelle konsekvenser.

Men et flertal i udvalget bestående af Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti valgte at sende hele sagen tilbage til yderligere behandling i social- og sundhedsudvalget.

Det ærgrer Linda Nielsen, der er medlem af økonomiudvalget.

- Jeg synes, der er noget, der skal tilbage til social- og sundhedsudvalget, for selve sagen om Blomstergården hører til der. Men vi mener, at der også er noget mere generelt om personalepolitik i sagen, siger hun.

- Vi skal sikre, at vi har styr på, at vores personale trygt kan gå på arbejde, at de kender reglerne for overvågning og aflytning, og at ledelsen har en strategi for håndtering af de her situationer. Jeg har tillid til ledelsen, men det er vigtigt, at vi politikere har fokus på det. Jeg synes ikke, at man behøver afvente sagen om Blomstergården, men godt kunne have arbejdet på flere fronter på én gang, siger Linda Nielsen.

Preben Lund (S) er enig med sin udvalgskollega.

- Vores fokus var de personalepolitiske aspekter i sagen, og alt omkring kommunens personale ligger jo under økonomiudvalget, siger Preben Lund.

Han mener også, at det ville have haft en signalværdi, hvis man tog fat i sagen i økonomiudvalget i stedet for at sende den tilbage til social- og sundhedsudvalget.

- Når sager som den her havner i pressen, så er det vigtigt at være proaktiv for at skabe ro i systemet i stedet for at sende sagen tilbage. Jeg ved ikke, hvad omkostningerne havde været ved at sige ja til det, siger Preben Lund.

Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti er en del af det flertal i økonomiudvalget, som valgte at udskyde sagen. Samtidig er han formand for social- og sundhedsudvalget, hvor sagen nu igen havner på deres bord.

Han mener, at hele sagen bør blive behandlet i social- og sundhedsudvalget - også personaleaspektet.

- Min holdning er, at det er et af de aspekter, som udspringer af sagen om Blomstergården. Og så kan jeg ikke se, hvorfor man skal flytte det fra social- og sundhedsudvalget til økonomiudvalget. Jeg kan ikke se, at det ville have skabt ro. Det vigtigste er, at der bliver arbejdet videre med sagen, siger Lars Schmidt.

Nu skal kommunens forvaltning arbejde videre med sagen, før den igen skal behandles af social- og sundhedsudvalget og siden hen hele byrådet.

