Se billedserie Masser af blomster kunne blive Sorøs vartegn, mener to idemagere. Men først skal der penge til.

Blomsterfestival mødt med politisk skepsis

Sorø - 15. juni 2017 kl. 09:18

Medlemmerne af udvalget for teknik og miljø er ikke udelt begejstret for planerne om at gøre Sorø by og Sorø Kommune kendt for blomster. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Planerne er fostret af Jesper Corfitzen og Henrik Thorsager Andersen, der ønsker at gøre en årlig stor blomsterfestival til fast tradition suppleret med, at der året igennem i hele kommunen arbejdes med blomster som tema.

Ifølge de to kan blomster blive Sorøs varemærke og noget, der kan tiltrække masser af gæster.

Politikerne er blevet involveret, fordi de to idemagere har bedt kommunen om 400.000 kr. til realisering af planerne.

Men der er for mange ubesvarede spørgsmål, mener udvalget for teknik og miljø:

- Vi er usikre på, hvad vi får for de 400.000 kr. Hvad går pengene til. Og hvem skal have de indtægter, som f.eks. blomsterfestivalen kan give? Og hvilke afledte merudgifter vil der blive for kommunens Vej & Park i forbindelse med afviklingen af en stor blomsterfestival? Alt det har vi bedt om at få nærmere forklaring på, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V) til Dagbladet og Sjællandske.

Han mener ikke, at tiden er inde til at sætte et nyt stort projekt i gang:

- Det er da et godt tiltag, men vi har jo i forvejen flere skibe i søen. F.eks. Kyndelmissefesten. Vi skal kunne følge med. Så det er nok ikke lige nu, vi skal gå i gang med noget nyt, siger Jens Nygaard.

Intet er dog endeligt afgjort endnu. Sagen skal også behandles flere udvalg samt i byrådet.