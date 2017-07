Det er Jesper Corfitzen (tv) - der er gartner og havearkitekt og bor i Sorø - samt eventmager Henrik Thorsager Andersen, der bor ved København, der ønsker at gøre Sorø Kommune kendt for blomster. Foto: Anders Ole Olsen

Blomsterfestival går ind i debatten om budgettet

Sorø - 02. juli 2017

Byrådet savner flere oplysninger om festivalen - og vil diskutere en overordnet plan for Sorø Kommune. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Blomsterfestival var på dagsordenen på onsdagens byrådsmøde, og festivalen fik mange gode ord med på vejen - og en del kritiske. Byrådet fulgte indstillingen fra de forskellige fagudvalg og sendte festivalen ind i debatten om budgettet. Partierne var også enige om, at der bør tages en større debat om den markedsføringsstrategi, Sorø Kommune skal have på arrangements-området.

Venstres Jens Nygaard synes som udgangspunkt, at idéen er god.

- Men jeg synes ikke, at tiden er inde til en blomsterfestival, sagde han.

- Og så undrer jeg mig over, at vi først får forelagt et budget, hvor Sorø Kommune skal betale 800.000 kroner, og da det ikke vinder opbakning, kommer der et nyt til 400.000 kroner. Måske bør vi i stedet bruge nogle penge på at højne serviceniveauet i Vej & Park.

Dansk Folkeparti er som udgangspunkt positiv, hvis det kan gennemføres uden at påvirke serviceniveauet negativt, og Michael Pihl anførte også, at det kan være svært at forudsige, hvad der bliver en succes. I menighedsrådet havde man, da han var valgt ind der, en diskussion om støtte til Kyndelmisse. Det er blevet en stor succes.

Konservative Bo Christensen påpegede, at festivalen ikke er et kommunalt projekt.

- Det, vi skal se på, er, om kommunen skal købe sig til en ydelse, sagde han.

- Det er ikke hensigtsmæssigt at tage penge fra servicerammen, men kan vi flytte udgiften over på anlægsrammen, så kan vi finansiere udgiften, uden at det går ud over den kommunale service.

Johannes Lumholt (NB) fortalte - som Jens Nygaard - om et budget på fem millioner kroner og en kommunal udgift på 800.00 kroner, inden det andet budget med de 400.000 kroner kom frem.

- Vi ærgrer os over, at arrangørerne ser så meget på at hente penge i kommunen i stedet for at se på andre indtægtsmuligheder, sagde han.

- Måske kan vi give en underskudsgaranti, så arrangementet bliver uafhængigt af vejret.

Lumholt pegede også på, at festivalen mindede mere om Barda-arrangementet, der gav Sorø landsdækkende eksponering, hvor eksempelvis Kyndelmisse og Klassisk Køredag er lidt mere regionalt orienteret.

Socialdemokraten Anne Madsen mente, at Kyndelmisse-folkene vil undre sig, hvis Sorø Kommune bare giver 400.000 kroner til en blomsterfestival.

- Vi skal tænke på, om det giver mening for kommunen. Umiddelbart kan en blomsterfestival godt kombineres med naturen, mens Kyndelmisse kunne stå for lys og oplysning. Men jeg synes, vi har behov for at tage en samlet vurdering. Vi er en forholdsvis lille kommune, så vi kan måske ikke alt, sagde hun.

Enhedslistens Grethe Kistrup Møller var også umiddelbart positiv.

- Især hvis der køres den grønne linje med giftfri haver med videre. Hvis det er kemifabrikken Bayer, der er sponsor, så er vi ikke med, sagde hun.

SFs Linda Nielsen pegede på, at Sorø Kommune har flere gode arrangementer, og til dem fordeler kommunen i alt 250.000 kroner.

- Så 400.00 kroner er mange penge. Jeg tror mere på, at succesen kommer via lokalt ejerskab og lokal forankring, sagde hun.

Johannes Lumholt mente derimod, at der godt kan komme gode idéer udefra som, eksempelvis Barda.

Resten af debatten tager politikerne, når de mødes for at strikke det kommende budget for Sorø Kommune sammen.