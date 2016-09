Se billedserie På asylcentret på Dr. Sellsvej er der brugt næsten 130.000 kr. på blinde alarmer. Foto: Bjørn Armbjørn

Blinde alarmer på asylcenter for næsten 130.000 kroner

Sorø - 02. september 2016 kl. 15:26 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden asylcentret på Dr. Sellsvej åbnede sidst på vinteren og frem til 22. august har Vestsjællands Brandvæsen været tilkaldt 23 gange til en blind alarm - altså, hvor der ikke har været ild i noget. Efter 22. august er der kommet yderligere et par alarmer, der endnu ikke er gået ind i statistikken, men med en pris pr. udrykning på 5.195 kroner nærmer udgiften til Røde Kors sig 130.000 kroner.

- Det er en ærgerlig situation, siger funktionsleder Palle Albrecht, Center Dianalund, til DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi har gjort meget for at lære beboerne, hvordan man undgår at udløse alarmerne, men vi har 354 boende, så det er en ganske stor opgave.

En del af alarmerne har været såkaldt »tekniske alarmer«, som beboerne ikke har haft indflydelse på, men de fleste er udløst af madlavning, rygning eller et varmt bad.

- Vi er nu ved at få udskiftet alarmer og sikringer i mellemgangene ved badet og i fællesrummene. Det skulle gerne bringe antallet af blinde alarmer betragteligt ned. De har simpelthen været for følsomme. Nu sætter vi de såkaldte termosikringer op. De udløses ikke lige så let, fortsætter han.

- Vi er kede af situationen, og vi beklager også de gener, udrykningerne, der oftest er om natten, påfører beboerne i området, men vi forsøger altså ihærdigt på at få løst problemerne, siger Palle Albrecht.

Leder af det operative beredskab i den sydlige del af beredskabet Sven Urban Hansen, Vestsjællands Brandvæsen, ærgrer sig også over de mange blinde alarmer.

- Man kunne jo tro, at det er en fin forretning for brandvæsnet, men det er det faktisk ikke, siger han.

- De 5.195 kroner, hver udrykning ifølge takstbladet giver, er selvfølgelig et pænt tilskud til brandmændenes løn, men der er meget andet end løn i at drive et brandvæsen.

- Alarmerne betyder jo også, at vort mandskab er bundet i Dianalund, hvis der nu sker noget alvorligt et andet sted, og så bliver vores folk da også trætte af at rykke ud til ingenting.

Alle alarmer bliver dog taget lige alvorligt, for man kan aldrig på forhånd vide, hvornår en alarm er blind.