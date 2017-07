Se billedserie Treårige Frida Lindholm Jacobsen fra Ullerslev på Fyn tog en hyggelig ridetur på æslet, mens resten af familien slentrede med rundt.

Birkegårdens Haver blev offer for lukkerygter

Sorø - 14. juli 2017

Der er stadig fuld gang i Birkegårdens Haver - trods misforståelser om det modsatte. Og børnene er i fokus. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Bestikket klirrer lystigt i Café Klokkeblomst i Birkegårdens Haver, og det summer af glade stemmer. Duften af mad overskygger for en stund den berusende duft af roserne fra den engelske have.

Fire gæster af den »ældre årgang« har netop nydt frokost og fire kolde øl, mens de studerede et kort og planlagde den videre tur ud i landskabet.

En lille pige med en farvestrålende ansigtsmaling trækker sin far hen mod is-skiltet, mens lillebror står betuttet med en blå slush-ice. Han venter lidt utålmodigt på sin mor som kommer gående med det yngste skud på stammen. Familien har lige fodret guldfiskene, og når sukkerdepoterne er fyldt op, skal de to ældste børn boltre sig i de tre indendørs hoppeborge. Forventningen er stor - trods udsigt til is og ti minutters stilstand.

Birkegårdens Haver formår at favne alle generationer. Med oplevelser i både børne- og voksenhøjde, appellerer stedet til mange timer med sjov, nærvær og hygge.

- Vi har her i sommer - ud over vores normale åbningsdage - planlagt syv tempofyldte dage med masser af børneaktiviteter, og de første fire dage har været særdeles velbesøgte, fortæller Merry Sørensen, indehaver af Birkegårdens Haver. De resterende børnedage bliver den 18. - 19. juli samt den 25. juli. Sidstnævnte dato er »børnekunstnerdag«, hvor bl.a. den lokale keramiker Mogens Kræmer vil lave skovtrolde med børnene.

- Disse børnedage skal ses som et tilbud, hvor børn kan boltre sig i naturen, gå på skattejagt, ride på æsler, deltage i konkurrencer og få en tur på en tempofyldt ATV'er. Her er ingen stress eller lange køer, og trænger man til lidt ro, så kan man altid finde en skyggefuld plet, siger Merry Sørensen.

Kort sagt, i Birkegårdens Haver er der plads til at være barn - endda på den fede måde. Her kan man svinge sig i »lianerne« og brøle som en løve, klappe dyreholdet og fodre guldfiskene, løbe om kap og brænde krudt af i hoppeborgene.

De voksne kan nyde haverne, den medbragte picnickurv - eller en bid mad og en god kop kaffe i caféen, hvis ikke butikken trækker med velduftende italienske sæber, olier og håndcreme, havefigurer, nips eller romantiske servietter.

- Desværre har vi i år oplevet en kraftig nedgang i antallet af gæster, da mange fejlagtigt tror, at Birkegårdens Haver har lukket ned. Da vi meldte ud i medierne, at vi opgav juleudstillingerne, havde vi aldrig drømt om, at det fik så fatale konsekvenser. Men det ér altså kun selve juleudstillingen, vi har opgivet, for det var et alt for stort og omfangsrigt arbejde at rulle alle de julekæder ud, siger Merry Sørensen, inden hun fortsætter:

- I stedet har vi valgt at satse trehundrede procent på halloween i stedet, ligesom vi naturligvis har årets andre tilbagevendende arrangementer. Faktisk er jeg allerede i fuld gang med at sy kostumer til det kommende halloween-tema, »kongehuset«, siger hun, mens hun viser et par billeder af en garderuniform og en gallakjole.

Merry Sørensens allerstørste ønske i øjeblikket er, at kommende investorer vil kunne se fordelen i at give haverne en økonomisk indsprøjtning. Ekspertisen i at drive stedet har ægteparret Merry og Finn masser af, ligesom idéerne nærmest står i kø for fremtidige arrangementer.

- Vi ser så mange muligheder i Birkegårdens Haver, og der er så mange ting, vi gerne ville udvikle videre. På sigt kunne Finn og jeg også godt ønske at trappe lidt ned rent arbejdsmæssigt. Vi ønsker dog på ingen måde at flytte herfra, for stedet ér vores hjerteblod, siger hun med et smil.