Birgitte Hansen smidt ud af Venstre

Sorø - 25. august 2017 kl. 15:21 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre har netop besluttet, at Birgitte Hansen ikke længere skal være medlem af partiet og dermed heller ikke af den byrådsgruppe, som hun har haft plads i siden januar 2014.

Årsagen er politiske uoverensstemmelser, oplyser partiforeningsformand, Ninna Wiese Pedersen, og gruppeformand Rolf Clausen.

- Vi synes, at vi har givet hende lang snor, men der er grænser for, hvor meget plads til uoverensstemmelser, der kan være. Så skal man måske i stedet vælge at blive medlem af et andet parti, siger Rolf Clausen til Dagbladet og Sjællandske.

Birgitte Hansen har ved flere lejligheder undladt at stemme sammen med de øvrige fire i sin byrådsgruppe ved byrådsmøder. Det skete senest ved byrådsmødet i denne uge, hvor Birgitte Hansen undlod at stemme for bygge-planerne på Faktagrunden, som resten af hendes byrådsgruppe ellers er for.

Birgitte Hansen er overrasket over beslutningen:

- Og jeg mangler at få en ordentlig forklaring. Jeg har kun fået en kort mail samt den mail, der er blevet rundsendt til alle medlemmer, om at det skyldes politiske uoverensstemmelser, så jeg er da rigtig spændt på at få mere at vide om, hvad der er årsagen, siger Birgitte Hansen til Dagbladet og Sjællandske.

Hun forstår ikke, at Venstre ikke kan rumme forskelligheder:

- Som jeg ser det, gavner det beslutningsprocessen, hvis der i et parti er forskellige holdninger og baggrunde, men jeg må jo konstatere, at der ikke er plads til uenighed i Venstre

Hun slår fast, at hun er liberal og også fremadrettet vil stemme liberalt, selv om hun nu er blevet løsgænger i byrådet. Hvad der skal ske på længere sigt - om hun evt. vælger at stille op for et andet parti ved byrådsvalget - har hun endnu ikke taget stilling til.

