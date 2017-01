Billedserie: De unge skal sætte deres kryds

Hvis 9. klasserne på Stenlille Skole fik lov til at opstille et politisk parti til et valg, kunne det være »Ny balance« (med undertitlen »Vi er trætte af de originale«) og »Maninister«, der går ind for juridisk abort for mænd og internetforbindelse på landet. Eller »De realistiske«, der kæmper for hårdere straffe og mindre indvandring.