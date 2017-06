Se billedserie Nicolai Schøtt forsøger at få ryddet lidt op efter tyfonens hærgen. Privatfoto

Billeder: Stenlille-familie blev fanget i tyfon i Kroatien

Sorø - 30. juni 2017 kl. 13:37 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15 blev indlagt, efter at en tyfon hærgede en campingplads i Umag i Kroatien. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Familien Schøtt fra Stenlille ånder i dag lettet op. Heldigvis blev familien kun ramt af materiel skade - campingvognen er kaput - da en tyfon onsdag hærgede CampinIn i Umag på den nordlige del af halvøen Istrien i Kroatien - lige overfor Venedig.

- Vores ferie udviklede sig til en gyser, da uvejret, vi ventede på, viste sig at udvikle sig til en tyfon der skulle igennem Umag, fortæller Lene Schøtt, der sammen med sin bedre halvdel, Nicolai, og børnene Emilie på 16, Ida på 12 og Frederik på 10 år er på det, der skulle have været en so- og badeferie under de sydlige himmelstrøg.

- Vi var på restaurant, da tyfonen ramte. Nicolai var løbet over for at lukke lejren af, da stormen tog fat. Lyset gik på restauranten, og jernmøblerne udendørs fløj rundt. Nicolai var nær blevet fanget inde under forteltet, som var blæst sammen. Han nåede kun lige at krybe ud under teltdugen, da to store træer væltede om kuld og røg ned oven i campingvognen.

Det hele skete inden for 10 minutter, og tyfonen anrettede store ødelæggelser i området. 15 mennesker kom så alvorligt til skade, at de måtte indlægges.

- Det er det voldsomste, vi nogensinde har været ude for, og chokket sidder absolut stadig i kroppen, fortæller Lene Schøtt.

- Vi blev efterfølgende tildelt et mobile home, vi kunne overnatte i, og vi har fået hentet mange af vores ting ved at kravle ind ad et vindue. Folk har taget oceaner af billeder af os, og hvad der engang var en lejr. Mange har tilbudt hjælp, vi har fået frokost hos nogle andre danskere, da vi hverken havde mad eller penge. Der er ingen strøm på campingpladsen, og begge supermarkeder er lukket på grund af skader. Vi havde heller ingen bil.

Familien er nu i gang med alt det praktiske omkring forsikring.

- SOS international har været super gode, men vi ved endnu ikke, hvor vi ender i dag, siger Lene Schøtt.