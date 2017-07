Se billedserie Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Sorø fik to danmarksmestre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Sorø fik to danmarksmestre

Sorø - 01. juli 2017 kl. 17:55 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø BMX har lige fået to danmarksmestre. Kamille Pieron Hansen kom øverst på skamlen i klassen for piger på 9 år og under - og hos herrerne gik guldet til Theis Nordkvist.

Begge havde fornøjelsen af at kunne blive fejret på hjemmebane, for Sorø BMX var vært for mesterskabet, der havde deltagelse af 350 kørere og mange flere publikummer.

Theis Nordkvist har vundet en del danmarksmesterskaber og stod også øverst på skamlen, da Sorø BMX var vært for DM i 2013. Kamille Pieron Hansen, der blot er otte år gammel, blev også danmarksmester for to år siden.

De mange kørere blev sendt afsted i en lind strøm lørdagen igennem, og alt omkring stævnet klappede, fortæller en glad formand for Sorø BMX, Maria Pieron Hansen, til Dagbladet og Sjællandske. Hun er mor til Kamille og har derfor dobbelt grund til at feste.

Læs mere i Dagbladet og Sjællandske mandag.