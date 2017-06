Billeder: Beboere utrygge efter skuddrama

Beboerne i området har godt vidst, at der var et eller andet med den tidligere købmandsgård, fordi politiet patruljerede så ofte:

- Om vi er utrygge? Vi må jo bare håbe, at de vælger de rigtige vinduer at skyde ind af, men det er jo ikke rart at have det her i landsbyen. Sådan nogle burde vælge et hus langt ude på landet eller måske på en stillehavsø omgivet af hajer, siger den anden nabo til Dagbladet og Sjællandske.