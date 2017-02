Se billedserie Peter Eisvang er 14 år og har spillet billard i to-tre år. Han træner mindst to gange om ugen. - Jeg kan godt lide, at man skal bruge hovedet så meget i billard. Meget mere end i fodbold, siger Peter Eisvang. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Billard helt uden røg og fadbamser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billard helt uden røg og fadbamser

Sorø - 14. februar 2017 kl. 08:29 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billard-sporten kæmper stadig med et ry som »der hvor man drikker øl og ryger mange cigaretter«.

Det ved formanden for BK Sorana, Frank Jensen, og han arbejder hårdt for at gøre god reklame for sporten og for at præcisere, at i lokalerne i Sorø-Hallen er både alkohol og røg forbudt.

Til åbent-hus-arrangementet mandag aften er der noget så uskyldigt som kaffe på kanden og lækker hjemmebagt kage til gæsterne.

- Til åbent hus man komme helt uforpligtende og se, hvordan vi træner, og man kan opleve stemningen her, siger Frank Jensen, der mandag aften er vældig tilfreds med sine anstrengelser i forbindelse med klubbens arrangement: Fire gæster har allerede tegnet medlemskab.

En af dem er Lars Ottesen, der bor lidt uden for Sorø.

- Jeg har spillet billard på værtshuse og lidt privat, men jeg vil gerne væk fra det der Skomager-billard og lære noget keglebillard. Derfor har jeg besluttet at melde mig ind i klubben. Jeg giver mig selv et år til at blive væsentlig bedre, siger Lars Ottesen, der har planer om at komme mellem fem og syv gange om ugen for at spille.

- Hvor ikke? Jeg har ingen kone at tage hensyn til, og børnene er voksne. Jeg kan gå all in, og det gør jeg altid, når jeg begynder på noget nyt, siger han til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

Der er træning for de unge onsdage klokken 17 til 18.30. Du kan være med en måned helt gratis.

For alle andre er der mulighed for en god introduktion på mandage klokken 19 til 21.

Det er i Sorø-Hallen.