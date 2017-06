Se billedserie Tre af de elever i 2.a, der har prøvet den nye stol. Fra venstre Jeppe, Emma og Cecilie. De er alle tre glade for stolen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Bevægelig stol giver ro i klassen

Sorø - 04. juni 2017 kl. 15:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der gik lige et par uger, inden alle havde vænnet sig til det.

Lærerne til udsynet til en forsamling elever, der vippede rundt som på et bølgende hav.

Eleverne til fornemmelsen af en stol, der kan bevæge sig og mangler et ryglæn.

Men da de par uger var gået faldt der ro over det hele, og forvandlingen indtrådte. Der blev mere ro i klassen. Eleverne blev bedre til at fokusere, hurtigere til at tage imod en besked og bedre til at blive i den opgave, de var stillet.

Alt sammen på grund af en lille stol ved navn »Ormen«. Eller måske nærmere en taburet, for der er intet ryglæn. Stolen er lavet af EVA-skum. I den ene ende er den flad. I den anden ende buet.

- Vi ved jo godt, at især de yngste elever har behov for at bevæge sig. Og den bevægelse er nu blevet en integreret del af selve undervisningen, siger ergoterapeut og pædagog på Holbergskolen, Christine Lynge til Dagbladet og Sjællandske.

Stolen er siden august sidste år blevet testet i en af skolens 2. klasser. Erfaringerne var så gode, at skolen købte et klassesæt, og for kort tid siden ankom endnu et sæt, som en 0. klasse er i gang med at afprøve.

