Besparelser tvinger skole til sporskifte

SORØ: Sorø Fri Fagskole (tidl. Sorø Husholdningsskole) har netop bedt undervisningsministeren om at få lov til gradvist at ændre sig til en efterskole.

- Men med de besparelser, der er foretaget på de Frie Fagskoler, kan vi ikke længere få vores værksteds-orienterede undervisning til at hænge sammen. Værkstedsundervisningen foregår i små hold, men det er der ikke længere økonomi til. Så vi bliver nødt til at ændre vores praktiske undervisning til en mere boglig, selv om det netop er det vores elever gerne vil væk fra, siger Grethe Hovertoft til Dagbladet og Sjællandske.

- Vi føler simpelthen, at regeringen har snydt os. Men langt værre er alle de skoletrætte og praktiske unge, der for fremtiden risikerer at blive snydt for et helt nyt erhvervstilrettet kostskoletilbud i Danmark, siger Grethe Hovertoft.