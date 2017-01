Deltidsbrandmændene har altid deres parade-uniform på, når der er nytårsparole, som der var mandag aften i Sorø. Men det var formentlig sidste gang, for ledelsen i Vestsjællands Brandvæsen har besluttet, at de ikke længere må bruge uniformen. Foto: Kim Rasmussen

Beslutning om uniform får nu brandfolk til at protestere

Sorø - 04. januar 2017 kl. 17:02 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye beredskabssamarbejde kræver ensartethed, og blandt andet derfor må brandfolkene i Sorø ikke længere bære uniform. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En uniform på en brandmand er ikke bare et stykke pænt tøj. Det er ære, stolthed - og masser af følelser.

Det mener blandt andre Peter Nygaard, der er deltidsbrandmand ved Vestsjællands Brandvæsen, station Sorø. Han er også stationens tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant.

Peter Nygaard er både vred, skuffet og trist over, at ledelsen i beredskabsfællesskabet Vestsjællands Brandvæsen har besluttet, at brandfolkene i Sorø ikke skal bære uniform ved festlige/højtidelige lejligheder, men skal have det samme på som de andre brandfolk i brand-samarbejdet.

Det er nemlig kun brandfolkene fra Sorø og Odsherred, der har uniformer fra det »gamle« brandvæsen.

Brandfolkene fra Holbæk, Lejre og Kalundborg har ikke haft den samme tradition med parade-tøj.

- Jeg synes, det er en meget dårlig start på en sammenlægning at diktere os, at vi ikke skal bruge vores uniformer. Vi bærer den cirka 10 gange om året, og det er med stor stolthed. Den uniform betyder så meget for mine kolleger, siger Peter Nygaard.

Ud over til nogle officielle arrangementer har brandfolkene den også på, hvis en kollega skal giftes - eller begraves.

- Man får ikke særligt meget for at være deltidsbrandmand i sin fritid. Vi gør ikke det her for pengene, men vi er stolte af vores job. Så synes jeg, det er et dumt signal at sende til os ved at tage uniformerne fra os. Vis os respekt ved at lade os beholde vores uniformer, siger Peter Nygaard.

Når det i forvejen er svært at tiltrække nye deltidsbrandmænd, er det åndssvagt at gøre tjansen mindre attraktivt, mener Peter Nygaard.

Lars Karlsen er operativ chef i Vestsjællands Brandvæsen, og han har været med til at tage beslutningen omkring parade-uniformen i Sorø og Odsherred.

- Vi er klar over, at vi er inde over et ømt punkt. Men vi har prioriteret at bruge pengene på bedre brandtøj til det samlede beredskab, forklarer Lars Karlsen, der også mener, at det nye Vestsjællands Brandvæsen har behov for en ensartethed.

- Vi kan ikke have, at 2/3 af beredskabet ikke har parade-uniform, når den sidste 1/3 har, siger Lars Karlsen.

Men den forklaring køber deltidsbrandmand Peter Nygaard ikke.

- Vi ses jo aldrig alle sammen alligevel. Så jeg kan ikke godtage argumentet med, at vi skal være ens, siger han.

Fremover skal alle brandfolkene ved højtidelige lejligheder bære et par mørke bukser, en hvid skjorte, pullover og slips.

En parade-uniform, som den brandfolkene i Sorø har, koster typisk 2500 kroner.