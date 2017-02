Da Psykiatrihospitalet rykkede fra Dianalund mistede Sorø Kommune arbejdspladser en del arbejdspladser. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Beskæftigelsen i Sorø faldet med to procent på et år

Sorø - 01. februar 2017

Antallet af fuldtidsstillinger i Kommunen er faldet det sidste år, men det giver, ifølge borgmesteren, ingen anledning til bekymringer, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Antallet af beskæftigede indenfor Sorø Kommunes grænser er faldet med to procent mellem tredje kvartal 2015 og samme kvartal 2016. Faldet omhandler kun arbejdspladser, som ligger indenfor kommunen og omfatter almindelige lønarbejdere. Men der er ingen grund til panik, mener borgmester, Gert Jørgensen (K).

- Det har vi styr på. Vi har i kommunen leveret en del arbejdspladser fra Psykiatrihospitalet i Dianalund, som flyttede til Slagelse. Og så var der to virksomheder, som ligeledes flyttede til Slagelse. Det har bidraget til Slagelses vækst og Sorøs fald i beskæftigelsen, siger borgmesteren.

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som står bag undersøgelsen. De har udarbejdet en opgørelse over, hvordan beskæftigelsen i samtlige landets kommuner udvikler sig, og hvor de fleste sjællandske kommuner udvikler sig positivt, tager Sorø et dyk - men kun i opgørelsen over det seneste år.

I 2014-2015 steg beskæftigelsen i Sorø med fire procent, og siden 2013 er beskæftigelsen i alt steget med 3,8 procent. Derfor glæder Gert Jørgensen sig også over, at der har været positiv udviking i beskæftigelsen sammenlagt over en årrække.

Han forklarer samtidig, at den positive udvikling fortsætter - på trods af at flere virksomheder har forladt kommunen, og at rapporten viser et fald.

- Virksomhedernes afgang alene giver mere end en to procents nedgang. Og så har vi i kommunalt regi reduceret antallet af offentligt ansatte. Men at vi havner på en nedgang på to procent skyldes at beskæftigelsen andre steder i kommunen fortsat stiger, forklarer han.

Kommunen har været i dialog med virksomhederne, som flyttede til Slagelse, og borgmesteren forklarer, at eneste grund til de flyttede, handlede om, at de fandt passende lokaler der.

- Vi gør alt for at tiltrække virksomheder og for at lytte til de gamle, siger Gert Jørgensen. Han understreger, at kommunen altid er opmærksomme omkring virksomheder, som rykker til og fra kommunen.