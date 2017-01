Se billedserie Resterne af beplantningen mellem Centervej og Elmebjergvej ligger som træflis. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Beplantning fjernet ulovligt: Alligevel vil kommune lovliggøre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beplantning fjernet ulovligt: Alligevel vil kommune lovliggøre

Sorø - 09. januar 2017 kl. 15:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

PEDERSBORG: Kun træflis ligger tilbage, hvor et bælte af træer og buske tidligere skjulte industribygningerne på Centervej for bilisterne på Elmebjergvej. Og det er de kede af hos Danmarks Naturfredningsforenings Sorø-afdeling.

Dels fordi plantebæltet har givet indtryk af, at Sorø er en grøn kommune, og fordi det har været et levested for planter og dyr.

Men der er også en anden mere alvorlig problemstilling, mener naturfredningsforeningens afdeling i Sorø.

- De har i strid med lokalplanen fjernet det hele, og nu lægger kommunen op til at lovliggøre det, siger foreningens lokalformand, Niels Hilker.

Virksomheden havde fået tilladelse til at tynde ud i beplantningen på stedet, men udtyndingen har kun efterladt små grå træsplinter på hele arealet - hvilket også kommunen erkender, var noget mere end aftalt.

- De er gået længere end det, de havde fået tilladelse til, forklarer chef for Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune, Morten Olesen.

Tirsdag 10. januar beslutter Teknik- og Miljøudvalget, om virksomheden skal have dispensationen, som embedsværket lægger op til. Hvis udvalget følger opfordringen skal virksomheden kun plante nye buske kombineret med enkelte træer. Det vil sige, at områdets beplantning langt fra vil være som tidligere, og det mener Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling ikke er godt nok.

- Kommunen burde påtale, at ejerne øver selvtægt, når de på den måde fjerner beplantningen. Vi er bekymrede for, at der hver gang der sker en fravigelse fra lokalplanen, kommer en dispensation. Det mener vi, er en urimelig praksis, siger Niels Hilker.

På den måde bliver spørgsmålet hurtigt, om det bliver lettere at bede om tilgivelse end tilladelse.

I teknik-, miljø- og driftsforvaltningen arbejder de ud fra politikernes ønske. Morten Olesen forklarer, at de har diskuteret, hvor kommunen skal lægge sig i den slags sager:

- En mulighed er, at vi administrativt holder fast i lokalplanen. Da vi adskillige gange har haft sager, hvor politikerne har tilstræbt en balance mellem det grønne og erhvervslivet, så forsøger vi som udgangspunkt at dispensere, siger Morten Olesen.

Han forklarer, at det ikke skal lyde som, at folk bare kan lade lokalplanen være ligegyldig, men at de forsøger at finde en praksis, som kommer alle til gavn.