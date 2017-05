Grethe Kistrup Møller fra Enhedslisten mente ikke, at samskabelse bare skal skrottes. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Begrebet samskabelse mødt med stor skepsis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Begrebet samskabelse mødt med stor skepsis

Sorø - 28. maj 2017 kl. 13:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordet samskabelse dukkede op i soransk politik, men ikke uden modstand. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Begrebet samskabelse optrådte for nylig pludselig på samtlige udvalgsdagsordener i Sorø Kommune, og det fik ikke mindst sportsrådets formand Ole Ring på banen.

Derfor optrådte begrebet naturligvis også, da idrætten forleden tog en debat med de politiske partier i byrådet - og lad det være sagt straks: Sportsrådet bifaldt i høj grad DF's Lars Schmidts konklusion:

- Vi sendte det allesammen tilbage i fagcentrene igen med besked om, at vi skal have en bedre forklaring - og vi håber, at der går meget lang tid, før vi ser det igen.

Politikerne kunne nemlig ikke forklare forsamlingen, hvad samskabelse går ud på. Udover, at "det er noget, vi gør sammen - og det gør vi jo allerede i forvejen."

Enhedslistens Grethe Kistrup Møller sagde:

- Det er et kejtet udtryk, men det er i det mindste dansk. Det dækker ikke over, at de frivillige fremover gratis skal passe børn. Men måske er der nogle opgaver, som frivillige gerne vil være med til at løse. Der er faktisk en stor social interesse i befolkningen.

Ole Ring havde allerede i sin indledning slået fast, at idrætten ser sådan på det, at det er fint nok, at der kommer initiativer fra foreningerne, og dem kan kommunen så støtte. Det skal ikke være sådan, at byrådet skal kunne pålægge de frivillige opgaver, som det offentlige rettelig burde løse.