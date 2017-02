Richard Hansen (tv.) og Niels Roth undrer sig over, at beboerne selv har måttet klare havearbejdet i afdeling 2 og 7. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Beboere klarer havearbejdet - men betaler boligselskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere klarer havearbejdet - men betaler boligselskabet

Sorø - 05. februar 2017 kl. 13:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Sorø Boligselskabs afdeling 2, 6 og 7 mener ikke, at selskabets driftscenter fungerer.

- Over de seneste to år har jeg brugt mere end 400 timer på at slå græs, klippe hæk og iøvrigt holde området pænt.

Det siger Richard Hansen. Han bor i Sorø Boligselskabs afdeling Lillemarken og har været nødt til at agere havemand og vicevært i området, fordi der ikke er kommet bistand fra Sorø Boligselskabs driftscenter.

- Vi har ikke fået den service, vi har betalt selskabet for, siger Niels Roth og Richard Hansen, der begge sidder i afdelingsbestyrelsen.

- Vi har i to år ikke set en ejendomsfunktionær, men vi betaler alligevel fuld pris. Vi har spurgt boligselskabet, om afdelingen ikke skal kompenseres for selv at have udført arbejdet, men det kan der ikke blive tale om.

Richard Hansen har heller ikke selv fået så meget som et skulderklap fra selskabet for at holde området i pæn orden.

Også i afdeling 6 er der problemer med driftscentret.

- Det fungerer ikke, siger afdelingsformand Pia Larsen, der har klaget til tilsynet over den manglende service og det manglende samarbejde.

- Den driftsaftale, vi har med DAB, bliver ikke overholdt. Vi har forsøgt at få en dialog med DAB om problematikken, men DAB ønsker ikke at tale med os. Vi betaler uforholdsmæssigt mange penge, og vi har forsøgt at få DAB til at tage hensyn til vore ønsker i budgettet - men det har DAB ikke gjort.

Teamchef i DABs driftscenter, Jørgen Henriksen, erkender, at der har været problemer. Opgaven var større end forventet, og driftscentret blev ramt af fratrædelser blandt medarbejderne samt langvarig sygdom, forklarer han, men han lover i samme ombæring, at det nu kommer til at fungere.

- I sommeren 2016 blev driftscentret reorganiseret, fortæller Jørgen Henriksen, der trods problemerne afviser, at der var afdelinger, der blev svigtet helt.

- Der blev ansat en ny ejendomsleder, en assistent til samme og en driftssekretær. I løbet af efteråret 2016 blev det herved muligt at besvare alle beboerhenvendelser og få gennemført vedligeholdelsesopgaver i boligerne og afdelingerne. Med ansættelsen af de tre medarbejdere er den daglige ledelse af driftscenteret kommet i faste rammer, og der er bragt struktur i løsningen af opgaver fra driftscenterets side.

- Når sæsonen begynder indenfor to-tre måneder foreligger der en plan for pasningen af afdelingernes udearealer, så de alle oplever at få den fulde service, lover Jørgen Henriksen, der peger på, at pengene i den periode, hvor tingene ikke fungerede gik til vikarer og ekstern hjælp.

Læs hele historien i DAGBLADET og Sjællandske.