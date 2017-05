To af hovednavnene til Den Store Havefest fortæller nu, at de er blevet aflyst. Ifølge arrangøren er de blot på standby, og kan træde til med kort varsel. Foto: Anders Ole Olsen

Bands hyret til stor fest: Vi er blevet aflyst

Sorø - 09. maj 2017 kl. 18:03 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindst to ud af fire hovednavne til »Den Store Havefest« i Sorø har fået at vide, at der ikke bliver behov for dem. Det bekræfter de overfor DAGBLADET og Sjællandske. De to øvrige hovednavne til arrangementet er det ikke lykkedes at komme i kontakt med.

Den ene aflysning drejer sig om sanger og skuespiller Tomas Ambs Kofod. Han fortæller, at arrangøren har kontaktet ham og oplyst, at et vigende billetsalg betyder, at han ikke skal regne med at optræde til arrangementet.

De samme toner lyder fra musikeren Martin Bland, som er med i bandet The UK Legends, der holder til i Storbritannien. Bandet er også på plakaten som et af de store navne til »Den Store Havefest«.

- Vi fik at vide her i weekenden, at der er blevet solgt meget færre billetter end sidste år, og at vi bliver aflyst. Men vi ville meget gerne spille, siger Martin Bland.

Fra arrangørernes side understreger Steen Lillelund fra Rainbow Entertainment, at arrangementet ikke er aflyst, og at bandene stadig kan komme til arrangementet.

- Jeg har sagt til dem, at de skal stå standby. For mig er der ikke aflyst noget, siger Steen Lillelund.

Sidste år deltog op mod 5.000 til første udgave af arrangementet, som dengang have ABBA som tema.

Den Store Havefest er annonceret til at foregå den 20. maj i år ved Carlsens Plæne i Sorø. Af arrangørens hjemmeside fremgår det, at billetsalget til arrangementet fortsat er åbent.