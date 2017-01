Gert Pedersen bor privat i Polen, hvor Ballonteam også har en afdeling. Nu flytter det danske lager fra Sorø til Aalborg, mens kontoret rykker til Slagelse.. Foto: Thomas Olsen

Ballonteam flytter - til by med en pakkecentral

Sorø - 12. januar 2017 kl. 05:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aalborg kan tilbyde Ballonteam ApS. en meget billigere distribution. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

frederiksberg: Om få dage er det slut med Ballonteam ApS. på Smedevej på Frederiksberg. Gert Pedersen flytter nemlig sin forretning, og dermed bliver de cirka 1.000 kvadratmeter, virksomheden råder over, ledige. Kontoret med to ansatte flytter til Slagelse, mens lageret rykker til Aalborg. Dermed mister tre medarbejdere jobbet. Udover afdelingen i Danmark har Baloonteam også en afdeling i Polen, hvor Gert Pedersen nu bor fast.

- Flytningen skyldes, at Aalborg har en pakkecentral, fortæller Gert Pedersen.

- Jeg sender måske 20.000 pakker ud fra Smedevej, men fra centralen i Aalborg sendes der flere hunderede tusind pakker ud, så her er prisen meget lavere. Pakkecentralen sender også ud alle ugens syv dage, så der er ikke noget med, at man ikke kan få pakker lørdag eller søndag.

Ved at flytte sparer Ballonteam op mod en halv million kroner årligt på distributionen.

- Jeg har flere gange foreslået, at vi i Sorø kunne oprette en fælles pakkecentral i Holberg Arkaden eller i de kommunale bygninger på Fulbyvej, men den idé har ikke kunnet vinde fodfæste, siger Gert Pedersen.

- Nu skyder pakkecentralerne i stedet op i andre byer. Det synes jeg da er ærgerligt for Sorø, men jeg skal drive en virksomhed, og så er jeg naturligvis nødt til at se på omkostningerne. Det er i øvrigt også sådan, at jeg selv kører med en fejlmargin på fem procent - pakkecentralen, der er totalt computerstyret, kører med en fejlmargin på 0,1 procent, så også her er der penge at spare.

En anden årsag til, at omkostningerne til distribution skal nedbringes, er, at Gert Pedersen forhandler med eksterne investorer, der vil købe sig ind i Ballonteam ApS. Det har også betydet, at Gert Pedersen har købt sin hidtidige partner ud af virksomheden.

- Vi havde et hårdt 2016, fordi vi havde udfordringer med at få den nye webshop til at fungere, fortæller Gert Pedersen.

- Men nu kører det på skinner, og vi er klar til at udvide forretningen. Det kunne i øvrigt heller ikke ske fra Smedevej, hvor der ikke er plads nok.

En af overvejelser går på at Ballonteam ApS. nu skal holde sit indtog i Norge.