Se billedserie Peter Nygaard og Tanja Flindt Nygaard Batko elsker brune Balcan og sorte Balder. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Balder og Balcan giver en sjovere hverdag

Sorø - 15. juli 2017 kl. 10:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte egentlig som hundepasning - men nu kan busselskabet slet ikke undvære de to labrador-hunde. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Pedersborg: Datteren Tanja studerede, og hendes kæreste var på job. Hjemme gik den brune labrador, Balcan. Nogle dage i 8-10 timer.

Det kunne Peter Nygaard ikke nænne, så hver dag sørgede han for, at Balcan blev hentet og kom ud på kontor og værksted i hans firma Nygaards Turist- og Minibusser på Fulbyvej.

Men Tanja blev ansat i Klingenberg Busrejser i Slagelse, da Peter Nygaard købte rejseselskabet, og så kom Balcan med til Slagelse.

- Heldigvis fik min søn, Tobias, hund, fortæller Peter Nygaard.

- Og så kom Balder med på job i Sorø i stedet for. Det var blevet svært at undvære en følgesvend. En hund giver en sjovere hverdag.

I begyndelsen af 2017 flyttede Klingenberg Busrejser så til Sorø, så nu er der to hunde på Fulbyvej 4T.

Heldigvis er 10-årige Balcan og 3-årige Balder de bedste venner. Og om mandagen er de næsten ikke til at styre, når de mødes igen efter en weekend.

- Jeg går på jagt med begge hundene - ja, Tobias går også på jagt, og når han er med, har han selvfølgelig Balder, fortæller Peter.

- Hundene render i rumpen på mig, når jeg går rundt i værkstedet eller på grunden. Det er så skønt at have dem her. De er altid glade. Man får en fantastisk modtagelse, hvis man har været ude, og faktisk bruger jeg dem også som »stress-afleder«. Når det begynder at blive lidt presset, går jeg en tur over i skovområdet og sætter mig lidt med hundene. Så får vi lige en snak og leger lidt, og så er jeg klar til at fortsætte igen.

Mens Balcan har været vant til at være med på job, fra han var helt lille, måtte Balder lige lære det.

- De går aldrig uden for grunden, siger Peter Nygaard.

- Men de første gang, Balder var med, måtte vi have en GPS på ham. Alarmen lød, når han kom udenfor grunden, og så måtte vi hente ham hjem igen. Det skete kun to gange.

- De kunder, der kommer hos os, spørger ofte efter hundene, hvis de ikke lige kan se dem, fortæller Tanja.

- Så får hundene kæl og klap. Er der nogen, der er bange for hunde eller ikke kan tåle dem, er det helt i orden. Så holder vi bare Balder og Balcan væk.

Også medarbejderne er glade for de to labrador-hunde - så glade, at det har været nødvendigt at opsætte skilte, der fortæller, at hundene ikke må fodres.

- Det blev jo gjort i en god mening, siger Peter Nygaard.

- Men en labrador har ingen bremser, når det handler om mad. De kan spise hele tiden, og så bliver det let for meget, når alle vil give en godbid. Så medarbejderne må nøjes med at kæle med hundene. Det må de til gengæld også gøre så meget, de orker, for man skal være god ved dyrene, og kærlighed kan de aldrig få for meget af.