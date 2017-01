York-Auktion har siden 2004 holdt til på Waldemarsvej i den tidligere Nyrup Møbelfabriks bygninger. Her råder auktionshuset over 3750 kvm, hvilket er mere end nødvendigt i denne internet-tid. Foto: Bjørn Armbjørn

Auktionshus på vej til Sorø

Indehaver af York-Auktion, Ole Mortensen, oplyser, at en tættere beliggenhed til motorvejen er et stort ønske fra auktionshusets kunder:

- Det var faktisk helt tilfældigt, at jeg opdagede »Stop 37«. Jeg var ellers i gang med at kigge på mulighederne i Ringsted, og hvis det ikke lykkes med Sorø, er Ringsted stadig alternativet, siger Ole Mortensen til Dagbladet og Sjællandske.

Det bliver op til politikerne i udvalget for teknik & miljø at tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det vil kræve en dispensation fra lokalplanen for området, da et auktionshus er at betragte som detailhandel.