Astrid Steensberg blev nr. 6 ved VM

Her repræsenterede hun Danmark i den tunge dame dobbelt sculler sammen med Emma Kiehn fra DSR i København. De to roede sig direkte i semifinalen på femtebedste tid, og i semifinalen klarede de den nødvendige tredjeplads, der gav adgang til A-finalen. I finalen kæmpede de to danskere bravt, men modstanderne var for stærke, så de sluttede sidst, men de to kunne alligevel se tilbage på et flot VM, der altså udløste en sjetteplads.