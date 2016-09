Se billedserie Aske Carøe Rasmussen er både interesseret i at kigge på stjernerne og ikke mindst at tage billeder af dem. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Aske og stjernerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aske og stjernerne

Sorø - 20. september 2016 kl. 14:24 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- En speciel interesse? Nej, det synes jeg ikke. Jeg kender masser af mennesker over hele verden, der interesserer sig for stjerner. Og en del af mine venner i Sorø-området synes da også ofte, det er spændende at kigge med - når bare de får at vide, hvad de skal kigge efter.

17-årige Aske Carøe Rasmussen fra Bromme går i 2.g på Sorø Akademi. Denne sommer tog han tre uger til England. Ikke for at holde traditionel ferie eller besøge forskellige musikfestivaler, men simpelthen for at kigge på stjerner og ikke mindst fotografere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Langt ude på heden i Exmoor Nationalpark var han sammen med 66 andre unge i alderen 16-24 år som eneste dansker på en camp, men der blev ikke bare kigget på stjerner. Campen blev arrangeret af International Astronomical Youth Camp, og de opdelte de unge i forskellige hold. Askes hold skulle på en computer kode automatikken til et teleskop-kamera.

Aske fik interessen for stjernerne fra sin far.

- Vi har altid fulgt med i astronomiske begivenheder. Eksempelvis har vi forgæves spejdet efter nordlyset de gange, der kunne have været mulighed for at se det, fortæller Aske.

- Og 6. juni 2012 stod vi op klokken halv fire for at se Venus-passagen. Det sker meget sjældent. Venus passerer solen og skygger for tre procent af lyset - men man kan godt se det med det blotte øje, hvis man bruger beskyttelse.

Det var den oplevelse, der for alvor tændte Askes interesse, og den blev bragt videre fra en lidt usædvanlig kant.

- Jeg har en god veninde fra folkeskolen, fortæller Aske, der nu ved meget mere end sin far, når det handler om viden om himmelrummet.

- Hendes far er meget interesseret i astronomi. Ham kan jeg låne kikkerter og teleskoper af, og han har også lært mig meget. Undervejs fortalte han mig, at han havde været på en astronomi-camp for mere end 35 år siden. Udover, at det var en kæmpe oplevelse, har han faktisk stadig venner fra dengang.

Det fik Aske til at undersøge, om der fortsat var sådan en camp. Det er der. I sommerferien i år blev den afviklet i Exmoor i England.

Om astronomien skal blive det, som Aske Carøe satser på som karriere, ligger ikke fast.

- Jeg har astronomi som valgfag på akademiet, og det kunne også være sjovt at gå den vej, når jeg er færdig med gymnasiet, siger han.

- Men jeg interesserer mig generelt meget for fysik og kemi, så nu må vi se, hvad fremtiden bringer.